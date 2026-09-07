Tech Connect : le Vietnam mise sur la co-création pour renforcer ses capacités technologiques

Le Vietnam mise sur la co-création technologique pour transformer les ressources internationales en capacités nationales et renforcer son autonomie technologique.

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Photo : VNA/CVN

Dans un contexte où les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la compétitivité nationale, le Vietnam promeut une nouvelle approche de la coopération internationale dans le domaine technologique, passant de la mise en relation des ressources à la co-création de capacités.

Le modèle des "Trois acteurs transfrontaliers", développé dans le cadre de l’initiative Tech Connect, vise à transformer les ressources internationales en capacités endogènes, au service de l’autonomie technologique et du développement durable du pays.

Conformément à l’esprit de la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique, les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique constituent des moteurs essentiels du développement rapide et durable du pays.

La Résolution souligne également la nécessité de renforcer les capacités endogènes, de maîtriser les technologies et d’accroître l’autonomie stratégique dans les secteurs clés.

Dans un contexte où les chaînes technologiques mondiales sont de plus en plus fragmentées et interdépendantes, l’autonomie technologique ne signifie pas l’isolement. Même les pays disposant de technologies avancées doivent participer activement aux réseaux de coopération internationale.

Pour le Vietnam, l’enjeu est donc d’organiser la coopération de manière à ce que les connaissances, les technologies et les ressources extérieures puissent être absorbées, maîtrisées et progressivement transformées en capacités nationales.

Dans cette perspective, Tech Connect ne se limite pas à l’organisation de forums ou à la signature d’accords. Il s’agit d’une nouvelle approche de la coopération, fondée sur le passage des transactions et de la réception de technologies à la recherche conjointe, au développement conjoint et à la mise en application des technologies.

L’un des points forts de cette approche réside dans le modèle des "Trois acteurs transfrontaliers", qui met en relation les pouvoirs publics, les milieux de la recherche et les entreprises vietnamiens avec leurs homologues des pays partenaires. Les différentes parties sont ainsi associées à un même cycle allant de l’élaboration des politiques à la recherche et au développement, puis à l’application et à la commercialisation des technologies.

Selon cette approche, le Vietnam ne se contente pas de recevoir des technologies. Il apporte également ses atouts, notamment un marché de grande taille, une main-d’œuvre jeune, des capacités de production en développement et des besoins concrets liés à son processus de développement.

Ces conditions permettent aux partenaires de tester, de perfectionner et d’appliquer conjointement les technologies, favorisant ainsi une coopération bilatérale plus approfondie.Le modèle est mis en œuvre à travers différents mécanismes, tels que les forums de mise en relation, les dialogues sur les politiques publiques, les centres de recherche conjoints, les laboratoires communs, les programmes de formation et les projets menés conjointement par les entreprises en matière de développement, de transfert et de commercialisation de produits.

Parallèlement, les mécanismes de coordination, de partage des ressources, ainsi que les questions relatives à la propriété intellectuelle et aux données doivent continuer à être perfectionnés afin d’assurer l’efficacité de la coopération.

Les expériences de coopération avec l’Australie et Singapour illustrent concrètement cette approche. Avec l’Australie, la coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation est devenue un pilier du partenariat stratégique intégral. Les programmes de coopération portent notamment sur les technologies stratégiques, la 5G, la recherche et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Avec Singapour, les deux pays développent une stratégie de connectivité technologique axée sur la fabrication avancée, les semi-conducteurs et les technologies quantiques, tout en associant recherche, capitaux, entreprises et commercialisation. Ces deux orientations se complètent, contribuant à diversifier les sources d’accès aux technologies et à renforcer l’autonomie technologique globale du Vietnam.

Dans le cadre de Tech Connect, l’efficacité de la coopération ne se mesure pas au nombre d’accords signés, mais aux capacités effectivement créées au Vietnam : technologies absorbées et maîtrisées, ressources humaines formées, réseaux de recherche et développement établis, produits commercialisés et capacité des entreprises vietnamiennes à progresser vers des segments à plus forte valeur ajoutée des chaînes de valeur mondiales.

Dans ce processus, la diplomatie joue un rôle pionnier à travers trois fonctions principales : élargir l’espace de coopération grâce aux cadres politiques et institutionnels ; mettre en relation les ressources nationales avec les partenaires internationaux ainsi qu’avec les réseaux d’experts et d’intellectuels vietnamiens à l’étranger ; et favoriser la transformation des accords en projets, technologies, ressources humaines et produits concrets.

Photo : VNA/CVN

La coopération technologique doit également aller de pair avec la préservation de l’indépendance et de l’autonomie nationales, notamment à travers la protection des données et de la souveraineté sur les données, la maîtrise des risques dans les domaines sensibles et la sauvegarde des intérêts nationaux.

Tech Connect est ainsi appelé à devenir une voie concrète pour mettre en œuvre l’esprit de la Résolution N°57-NQ/TW dans le domaine diplomatique : créer activement des opportunités, mettre en relation les ressources et, surtout, transformer la puissance de la coopération internationale en capacités endogènes.

À l’ère technologique, l’autonomie ne signifie pas tout faire seul, mais disposer de capacités suffisantes pour choisir activement ses partenaires, co-innover, maîtriser les technologies essentielles et renforcer progressivement la position du Vietnam au sein des chaînes de valeur technologiques mondiales.

VNA/CVN