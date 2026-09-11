L’USTH, passerelle franco-vietnamienne pour l’aéronautique

Pensée avec Airbus, Vietnam Airlines, VAECO et l’ENAC, la filière aéronautique de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) s’est imposée comme un modèle de formation au service de l’industrie. Un pari stratégique qui accompagne la montée en compétences du Vietnam tout en consolidant l’influence française dans un secteur clé en Asie du Sud-Est. Rencontre avec l'ancien recteur principal de cet établissement franco-vietnamien, le P r . Jean-Marc Lavest.

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Photo : USTH/CVN

Comment et pourquoi l’USTH a-t-elle développé une filière aéronautique spécifique, et quels acteurs (vietnamiens, français, institutionnels et industriels) ont porté ce choix stratégique de spécialisation ? Dans quelle mesure l’USTH constitue-t-elle un vecteur d’influence stratégique et industrielle pour la France dans le secteur aéronautique en Asie du Sud-Est ?

La filière aéronautique de l’USTH est un modèle exemplaire de collaboration partenariale avec le secteur industriel. Elle est née d’un besoin exprimé par la compagnie nationale Vietnam Airlines auprès de l’avionneur Airbus : implanter au Vietnam une formation aux standards européens pour former de jeunes talents dans le secteur aéronautique, et plus particulièrement en maintenance.

En partenariat avec Airbus, la filière française - notamment le pôle Aerospace Valley - et l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), nous avons construit brique par brique un cursus complet allant du Bachelor au Master. Il couvre aussi bien la maintenance que le management des installations aéroportuaires. Notre méthode est restée la même : partir d’un besoin opérationnel identifié pour concevoir avec les industriels un programme parfaitement adapté à leurs exigences.

Aujourd’hui, cette filière gagne constamment en attractivité et en reconnaissance au Vietnam. Elle illustre la force d’une intelligence collective et répond de manière stratégique à un marché en forte expansion. Ce dynamisme est d’ailleurs très lisible pour les familles de nos étudiants, qui constatent l’augmentation constante du trafic aérien et les investissements massifs du gouvernement vietnamien dans les nouveaux aéroports et infrastructures.

Photos : USTH/CVN

Quelle est la structure du cursus aéronautique de l’USTH (contenus, niveaux, diplômes délivrés) et dans quelle mesure s’aligne-t-elle sur les standards et référentiels internationaux ?

Le cursus a été co-construit par l’USTH et les experts français de la maintenance industrielle et de l’aéronautique. Cette expertise repose sur des professionnels de la formation spécialisés et sur les industriels eux-mêmes. À travers son engagement au sein du Consortium USTH, Airbus et Vietnam Airline se sont fortement impliqués pendant plus de trois ans pour structurer cette filière à nos côtés.

Construite selon le système européen LMD (Licence-Master-Doctorat), la filière aéronautique a obtenu en 2026 une accréditation spécifique du HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) pour la période 2026-2031. Cette reconnaissance témoigne de sa pleine conformité avec les exigences internationales les plus élevées. Soulignons également qu’en 2026, l’ensemble de nos formations d’ingénierie à l’USTH ont reçu cette même accréditation HCERES.

Comment la filière aéronautique de l’USTH répond-elle de façon pertinente aux besoins de main-d’œuvre qualifiée du Vietnam, dans un contexte où le pays cherche à développer une industrie aéronautique nationale (maintenance, sous-traitance, assemblage) et à s’adapter à l’évolution du marché ?

Dans l’aéronautique, pour intervenir sur les appareils, les ingénieurs et techniciens doivent détenir des certifications réglementaires strictes, validées in fine par l’autorité de l’aviation civile vietnamienne. L’USTH travaille en étroite collaboration avec VAECO (filiale de Vietnam Airlines) pour former nos étudiants.

Nos conventions définissent clairement la complémentarité des rôles : l’USTH dispense les fondamentaux théoriques et scientifiques intégralement en anglais, tandis que VAECO accueille les étudiants en immersion au sein de ses infrastructures de maintenance pour un apprentissage pratique directement au contact des flottes.

Photos : USTH/CVN

Le marché offre d’importantes opportunités auprès des avionneurs, de leurs sous-traitants, mais aussi dans la gestion des plateformes aéroportuaires. Ces métiers exigent une double compétence : la maîtrise des normes aéronautiques internationales et une solide capacité de gestion de projet d’exploitation.

Comment est organisée l’intervention d’enseignants-chercheurs et d’experts industriels (français, européens, vietnamiens) dans la formation, et cela garantit-il une réelle montée en compétence des équipes vietnamiennes sur le long terme, ou une dépendance persistante à l’expertise étrangère ?

Le transfert d’expertise dans le cadre d’un partenariat entre la France et le Vietnam s’inscrit nécessairement dans le temps long. L’objectif principal est de faire monter en puissance un corps d’enseignants-chercheurs vietnamiens au sein de l’USTH, capable de piloter et de faire évoluer cette formation en toute autonomie.

Dans le même temps, il est crucial de maintenir un lien étroit avec les partenaires français, qui disposent d’une avance stratégique sur la perception des évolutions technologiques futures. À ce titre, Vietnam Airlines et Airbus - tous deux membres permanents du Conseil d’Université de l’USTH - continuent de soutenir et de financer les missions d’experts français. Co-construction, autonomisation progressive et vision stratégique à long terme résument parfaitement notre démarche.

Photo : USTH/CVN

Quels sont les débouchés réels des diplômés de cette filière (recrutement par Airbus, Vietnam Airlines, VAECO, sous-traitants, administrations vietnamiennes) et ces débouchés correspondent-ils aux ambitions de développement d’une industrie nationale ?

Le secteur connaissant une croissance soutenue, les opportunités d’emploi sont très nombreuses. Dès le niveau Bachelor, plusieurs trajectoires s’ouvrent à nos diplômés : Une partie s’oriente vers les certifications d’intervention directe sur les appareils chez Vietnam Airlines, VAECO, Vietjet ou au sein de compagnies internationales.

D’autres rejoignent ces mêmes acteurs sur des fonctions support et de coordination avec les prestataires externes, tirant parti de leur maîtrise technique et de leur parfaite maîtrise de l’anglais.

Enfin, une part non négligeable choisit de poursuivre vers des fonctions de management en réalisant un Master à l’étranger, notamment en France au sein d’écoles prestigieuses comme l’ENAC ou ISAE-SUPAERO.

Aujourd’hui, l’USTH s’impose comme une plateforme de formation incontournable, capable de répondre à la diversité des besoins du marché, du niveau intermédiaire au niveau supérieur. Le positionnement de la France comme leader aéronautique mondial constitue, à cet égard, un atout précieux pour nos étudiants.

L’USTH dispose-t-elle des moyens (infrastructures, financements, capacité d’accueil) pour faire croître significativement le nombre de diplômés en aéronautique, à la hauteur des besoins projetés du secteur au Vietnam ?

En cinq ans, nos effectifs en première année sont passés de 20 à 120 étudiants. C’est la croissance la plus rapide enregistrée au sein de nos formations à l’USTH. Cette montée en charge s’est accompagnée d’un renforcement de notre corps professoral - un défi exigeant car nous refusons tout compromis sur la qualité de l’enseignement - et d’une dynamique accrue autour des inscriptions en doctorat.

Photo : USTH/CVN

Sur le plan des infrastructures, la livraison du nouveau campus de Hòa Lạc fin 2027, pour une rentrée opérationnelle en août 2028, offrira des capacités d’accueil et des équipements de pointe dédiés à la filière. L’USTH n’a pas vocation à former seule l’intégralité des professionnels du secteur, mais elle ambitionne de demeurer la référence en matière d’excellence académique, garantissant à ses diplômés de très belles perspectives d’évolution au cœur d’une industrie en pleine transformation.

Comment évolue la filière aéronautique de l’USTH (développement des drones, météorologie, technologies spatiales, etc.) ?

Ces cinq dernières années, le pôle d’ingénierie de l’USTH a considérablement gagné en densité, en parfaite adéquation avec les orientations stratégiques de la Résolution 57 du gouvernement vietnamien. Grâce à une adaptation constante de notre offre de formation aux besoins du marché, nous avons renforcé nos programmes en génie automobile, mécatronique, génie électrique et aéronautique. L’USTH dispose aujourd’hui d’un pôle d’expertise reconnu en mécanique, automatique et systèmes de contrôle-commande, en aéronautique, tous certifiés en 2026 par une accréditation internationale du HCERES pour cinq ans.

Concernant les technologies d’avenir, l’intégration de nouvelles thématiques comme les drones et les technologies spatiales est à l’étude. Elles répondent à la fois aux besoins émergents du marché vietnamien et aux enjeux stratégiques de souveraineté nationale. La rencontre en France entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président français Emmanuel Macron, lors du Sommet international sur l’espace à Paris les 10 et 11 septembre, illustre parfaitement la pertinence et la priorité accordée à ces thématiques.

Fidèle à sa mission et à son identité, l’USTH place l’excellence au cœur de sa démarche : proposer des cursus de haut niveau, nés de l’hybridation des cultures académiques française et vietnamienne, en prise directe avec les réalités économiques et certifiés par les plus hautes instances internationales. À ce titre, la filière aéronautique est un modèle de réussite dont nous pouvons être collectivement très fiers.

Au terme de mon mandat de six années au Vietnam, je tiens à exprimer ma gratitude à l’ensemble de nos équipes et partenaires, et je souhaite un plein succès à l’USTH dans la poursuite de cette belle aventure franco-vietnamienne.

CVN