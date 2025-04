Le Vietnam et l’Espagne approfondissent leur partenariat stratégique

Sur invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez effectue du 8 au 10 avril une visite officielle au Vietnam. Il s’agit de la première visite officielle d’un Premier ministre espagnol au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1977, et du premier voyage officiel de haut niveau de l’Espagne depuis celle du roi Juan Carlos et de la reine Sofia en 2006.

Photo : VNA/CVN

La visite du Premier ministre Pedro Sánchez manifeste le souhait de l'Espagne de promouvoir la coopération entre les deux pays et confirme la position et le rôle croissant du Vietnam dans la région et dans le monde.

La visite devrait créer un élan, promettant ainsi des progrès plus positifs et dynamiques dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays dans les temps à venir.

Développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam - Espagne

Le Vietnam et l’Espagne ont créé officiellement leurs relations diplomatiques le 23 mai 1977 et leur partenariat stratégique vers l’avenir en décembre 2009. De plus, l’Espagne est le premier partenariat stratégique du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE).

Lors de sa rencontre avec son homologue espagnol Pedro Sánchez, le 19 novembre 2024, en marge du Sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait l’importance et souhaitait approfondir le partenariat stratégique avec l’Espagne.

Il a suggéré aux deux parties de multiplier les échanges de délégation à tous niveau et de signer un plan d’action commun des deux gouvernements dans la nouvelle période ainsi que de promouvoir la coopération dans les domaines des infrastructures de transport, de l’énergie renouvelable, des sciences et technologies et de l’agriculture.

De son côté, Pedro Sánchez a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans les infrastructures ferroviaires, la planification urbaine et d’organiser des activités en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relatons diplomatiques Vietnam -Espagne en 2027.

Les deux pays maintiennent le mécanisme de consultation politique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères et le Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d’investissement. Ils coopèrent activement et se soutiennent mutuellement dans le cadre des mécanismes multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations unies et de l’ASEAN - UE.

De grandes opportunités de coopération économique et commerciale

Depuis la création de leur partenariat stratégique, les liens économiques et commerciaux bilatéraux se sont fortement développés. L’Espagne est devenue le 5e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, tandis que le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial de l’Espagne au sein de l’ASEAN.

Entre 2019 et 2024, le commerce bilatéral a maintenu une croissance annuelle de 8,7%. L’année dernière, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un niveau record de 4,72 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Espagne, Doàn Thanh Song, les deux pays mettent en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) depuis août 2020. Étant premier pays à avoir ratifié l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), l’Espagne considère le Vietnam comme un marché prometteur pour ses entreprises. La récente création de la Chambre de commerce espagnole à Hanoï manifeste la détermination de l’Espagne à booster ses liens économiques avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En matière d’investissement, jusqu’en janvier 2025, l’Espagne a recensé 97 projet au Vietnam, cumulant 143,9 millions de dollars, se classant 46 sur 149 pays et territoires investissant au Vietnam. Les investissements récents notables de ce pays européen concernent les énergies renouvelables et la numérisation, deux secteurs dans lesquels le Vietnam souhaite attirer des investissements directs étrangers de haute technologie, a déclaré l’ambassadeur Doàn Thanh Song.

En ce qui concerne la coopération au développement, le Vietnam est l’un des bénéficiaires prioritaires d’aides au développement de l’Espagne. Le pays européen s’est engagé à accorder plus d’un milliard de dollars d’aide non remboursable via six projets dans la réduction de la pauvreté, la promotion de l’égalité des sexes, la santé, l’approvisionnement en eau propre, contribuant au développement socioéconomique du Vietnam.

Approfondissement du partenariat stratégique Vietnam - Espagne

La visite du Premier ministre Pedro Sánchez au Vietnam revêt une signification importante, démontrant la volonté de l’Espagne de booster la coopération avec le Vietnam et l’intérêt croissant des entreprises espagnoles au marché vietnamien, notamment dans le contexte où les deux pays célébreront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027. Cette visite contribuera à promouvoir les relations diplomatiques, économiques et commerciales entre les deux pays.

Selon l’ambassadeur Doàn Thanh Song, dans le cadre de cette visite, les deux parties devraient discuter des mesures visant à renforcer la coopération pour promouvoir la confiance politique, approfondir les relations disponibles et ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines prometteurs, notamment la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce et l’investissement, les sciences et les technologies, les infrastructures, les transports urbains, le développement durable et les énergies renouvelables. Elles devraient également signer des documents de coopération bilatérale, a indiqué le diplomate vietnamien.

VNA/CVN