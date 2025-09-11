Créativité numérique : le Vietnam met en avant ses initiatives avec iContent 2025

Fort du succès de sa première édition en 2024, Vietnam iContent 2025 continue de dynamiser le secteur national de la création de contenu numérique, illustrant la confiance du pays dans une nouvelle ère de progrès.

Lors du lancement du programme le 10 septembre, Lê Quang Tu Do, directeur de l’Autorité de la radiodiffusion et de l’information électronique relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que l’objectif de Vietnam iContent 2025 est de promouvoir un environnement en ligne sûr, sain et bénéfique pour les internautes vietnamiens.

Les organisateurs ont choisi le thème "Vietnam Shines" (Le Vietnam brille), afin d’encourager des campagnes de communication allant au-delà des leaders d’opinion clés (KOL) pour devenir de véritables initiatives communautaires promouvant l’image du Vietnam à l’international.

Se déroulant de septembre à fin novembre, le programme culminera avec la Journée vietnamienne de la créativité en contenu numérique à Hô Chi Minh-Ville. Parmi les temps forts figurent les Vietnam iContent Awards 2025, qui récompenseront les individus et organisations d’exception produisant du contenu numérique sur toutes les plateformes au Vietnam.

Le talk-show en ligne "Insight Out", prévu en septembre et octobre, réunira gestionnaires, plateformes, entreprises, agences de publicité, fournisseurs de réseaux multicanaux (MCN) et créateurs de contenu, pour débattre de la vision stratégique, de l’impact social et des responsabilités liées à la création de contenu.

Le Creator Camp de Meta offrira également un espace créatif où des centaines de créateurs de contenu pourront se rencontrer, échanger et participer à des sessions interactives. Cet événement, qui se tiendra à la mi-septembre à Hô Chi Minh-Ville, s’annonce comme l’un des points d’orgue de Vietnam iContent 2025.

La Journée vietnamienne de la créativité en contenu numérique proposera des séminaires et forums où gestionnaires, plateformes, entreprises et créateurs de premier plan partageront leurs idées, exploreront les nouvelles tendances et élaboreront des stratégies pour une croissance durable du secteur numérique vietnamien. Un espace d’exposition offrira en outre des expériences interactives et des opportunités de réseautage aux participants.

Pour la première fois, Vietnam iContent 2025 introduira une séance de levée de fonds diffusée en direct, avec la participation de leaders d’opinion et de célébrités, afin de soutenir des programmes et projets communautaires.

