L’ASEAN adopte un Plan d’action contre la criminalité transnationale

Le 10 septembre à Kuala Lumpur, la 19ᵉ Conférence des ministres de l’ASEAN sur la criminalité transnationale (19th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime -AMMTC-19) a adopté le Plan d’action sur la lutte contre la criminalité transnationale pour la période 2026-2035, un cadre afin de faire face aux défis de criminalité transnationale dans la prochaine décennie.

La réunion a également approuvé la création d’un Groupe de travail de la Réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur la criminalité transnationale (ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime-SOMTC) sur la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que la Feuille de route de coopération en matière de gestion des frontières de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

En particulier, lors de la conférence, les pays membres ont unanimement soutenu l’initiative du Vietnam visant à adopter, lors du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN prévu en octobre 2025 en Malaisie, la "Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur le renforcement de l’efficacité de l’arrestation des criminels recherchés".

La conférence a également publié plusieurs déclarations majeures, dont la Déclaration de Melaka sur la lutte contre la criminalité transnationale, ainsi que des déclarations de l’ASEAN sur la lutte contre la traite des êtres humains, la cybercriminalité, la fraude en ligne, le blanchiment d’argent et la coopération dans l’arrestation des fugitifs. Par ailleurs, les ministres se sont accordés pour proroger certains plans d’action visant à prévenir l’extrémisme et à renforcer la coordination intersectorielle et transfrontalière face aux menaces de l’extrémisme violent dans la région.

Prenant la parole à la conférence, le ministre vietnamien de la Police, Luong Tam Quang, a affirmé que la criminalité transnationale demeurait un défi majeur dans le contexte de la mondialisation. Il a présenté quatre mesures clés, saluées par les participants : intensifier l’échange d’informations et l’identification précoce des nouvelles méthodes criminelles ; mettre en place des mécanismes d’enquêtes conjointes et d’opérations communes ; partager les expériences et promouvoir l’application des sciences et technologies dans la lutte contre la criminalité ; établir rapidement une base de données commune de l’ASEAN au service de l'entraide judiciaire, de l’extradition et du transfert des personnes condamnées.

En marge de la réunion, le ministre Luong Tam Quang s’est entretenu avec le ministre malaisien de l’Intérieur, Saifuddin Nasution Ismail, le vice-ministre sud-coréen de la Justice, Lee Jin Soo, et le vice-ministre chinois de la Sécurité publique, Wang Zhizhong. Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre la criminalité, notamment dans le domaine de la cybersécurité.

VNA/CVN