Un logo commémoratif pour les 80 ans des premières élections législatives au Vietnam

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié la Décision n°3228/QD-BVHTTDL approuvant le logo et l’identité visuelle officiels pour les activités de communication marquant le 80ᵉ anniversaire des premières élections générales de l’Assemblée nationale du Vietnam (06 janvier 1946 - 2026).

L’œuvre retenue, réalisée par Hô Sy Khai (province de Dông Thap), met en avant l’image du Président Hô Chi Minh déposant son bulletin de vote. Cette représentation aux contrastes de couleurs marqués évoque les premiers jours de la lutte pour l’indépendance, lorsque le peuple vietnamien, uni et animé d’un profond patriotisme, a exercé son droit de citoyen lors du scrutin du 6 janvier 1946, affirmant ainsi l’indépendance et la souveraineté nationales.

Le logo, dominé par le rouge du drapeau national, symbolise la tradition patriotique, l’ardeur révolutionnaire et la volonté de liberté. Une étoile jaune figure au centre, rappelant le drapeau national, flambeau guidant le peuple vers l’édification du socialisme. Le chiffre "80" en arrière-plan souligne les huit décennies d’existence de l’Assemblée nationale, organe représentatif suprême du peuple et autorité législative la plus élevée de la République socialiste du Vietnam. Pour renforcer cette signification, l’image du bâtiment de l’Assemblée nationale est intégrée derrière celle du Président Hô Chi Minh.

Une urne stylisée, portant l’emblème national, exprime la confiance et l’aspiration du peuple à la paix, à l’indépendance, à la liberté et au bonheur à travers le vote.

La mention "Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)" (célébration du 80ᵉ anniversaire des premières élections générales de l’Assemblée nationale du Vietnam) met en valeur ce jalon historique, marquant la naissance de l’Assemblée nationale et soulignant la grande union nationale.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux organisations et particuliers d’utiliser le logo et l’identité visuelle conformément aux spécifications approuvées, afin d’en garantir la cohérence et l’exactitude.

