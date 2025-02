L'athlétisme vietnamien a pour objectif de maintenir son leadership en Asie du Sud-Est

La Stratégie pour le développement de l’éducation physique et des sports à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, fixe des objectifs ambitieux : maintenir les sports de haut niveau du Vietnam dans le Top 3 des Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) et dans le Top 20 des Jeux asiatiques (ASIAD). Le pays vise également cinq à sept médailles d'or aux ASIAD et des médailles aux Jeux olympiques et paralympiques.

Photo : VNA/CVN

Considéré comme l’un des sports clés dans lesquels le secteur du sport souhaite investir, l’athlétisme vietnamien a élaboré son propre plan de développement pour contribuer à ces objectifs.

Le Projet pour le développement de l’athlétisme vietnamien de 2025 à 2035, avec une vision jusqu’en 2045, prévoit des objectifs spécifiques. D’ici 2035, lors des cinq prochains SEA Games, le Vietnam ambitionne de figurer dans le top 3, avec une domination croissante pour atteindre les premières places. De 2035 à 2045, l’objectif est de se classer systématiquement premier ou deuxième.

Objectifs ambitieux

Aux ASIAD 2030, l’athlétisme vietnamien vise une médaille d’or, deux à trois d’argent et une de bronze. D’ici 2028, le pays ambitionne de qualifier officiellement deux athlètes pour les Jeux olympiques. Aux ASIAD 2034, l’objectif est de remporter deux médailles d’or et trois à quatre médailles d’argent et de bronze, tout en atteignant une place comprise entre la 9e et la 12e position au classement général. Le Vietnam espère également qualifier trois à quatre athlètes pour les Jeux olympiques de 2032.

Pour atteindre ces objectifs, l’athlétisme vietnamien mise sur la formation et l’entraînement des athlètes prometteurs. L’équipe nationale sera composée d’environ 100 athlètes par an, tandis que l’équipe nationale des jeunes en regroupera environ 120 annuellement. Un encadrement technique de haut niveau sera également mis en place.

Les efforts porteront aussi sur l’amélioration des infrastructures, avec la construction de pistes et de terrains d'entraînement dans les centres nationaux d’entraînement sportif. Des investissements seront réalisés dans les équipements, la science et la technologie, ainsi que dans la médecine du sport, pour optimiser la sélection, la formation et la performance des athlètes.

La Stratégie pour le développement de l’éducation physique et des sports à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045 constitue une opportunité pour le sport vietnamien, l’athlétisme en particulier, de connaître un développement optimal.

VNA/CVN