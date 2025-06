Les ministres de l'Éducation de l'ASEAN conviennent d'une Déclaration commune

Les ministres de l'Éducation de l'ASEAN ont récemment adopté la Déclaration commune de Langkawi sur les enfants et les jeunes non scolarisés (OOSCY), qui servira de cadre pour relever les défis de l'accès à l'éducation.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue de la Table ronde des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de l'ASEAN (#EduRoundtables2025) le 19 juin, la ministre malaisienne de l'Éducation, Fadhlina Sidek, a déclaré que le contenu essentiel du document intitulé "Accélérer les stratégies innovantes : relever les défis de l'OOSCY" serait peaufiné lors d'un séminaire précédant le 47e Sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur en octobre.

Elle a indiqué que les ministres avaient mené un long processus pour parvenir à un consensus sur cet engagement.

Fadhlina Sidek a également souligné que les problèmes liés au décrochage scolaire et aux niveaux de compétences en calcul et en lecture sont étroitement liés à la pauvreté et doivent faire l'objet d'une attention particulière.

La Déclaration commune de Langkawi sur l'OOSCY reconnaît que les crises et les défis dans la région de l'ASEAN, notamment le changement climatique, les situations de conflit, l'aggravation de la pauvreté, les inégalités de revenus et les effets persistants de la pandémie de COVID-19, ont exacerbé les inégalités en matière d'éducation.

VNA/CVN