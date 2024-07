Khanh Hoà annonce la restauration de l'ancienne citadelle de Diên Khanh

L'ancienne citadelle de Diên Khanh, province de Khanh Hoà (Centre), va faire l'objet d'une restauration et de réhabilitation. Les travaux devraient commencer en septembre prochain et durera deux ans.

>> Plus de 250.000 visiteurs dans la zone piétonne de l'ancienne citadelle de Son Tây

>> Les secrets de l’ancienne citadelle de Luy Lâu se dévoilent

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur du comité de gestion des projets de développement de Khanh Hoa, Nguyên Thanh Hiên, ce projet est entièrement financé par le budget provincial, avec un coût total supérieur à 166 milliards de dôngs (soit 6,91 millions d'USD), dont 70 milliards de dôngs pour la construction et plus de 67 milliards de dôngs pour le déblaiement du site.

Construite en 1793 sous le règne du roi Gia Long (1762-1820), la citadelle de Diên Khanh s'étend sur une superficie de 3,5 ha, avec une longueur de mur de 2.600 m et une hauteur de 3,5 m. Servant de centre politique et administratif de Khanh Hoà de 1802 à 1945, elle a été inscrite sur la liste des sites historiques et culturels nationaux en 1988.

Les efforts de restauration se concentreront sur la réparation des sections endommagées, en utilisant des matériaux et des méthodes traditionnelles pour conserver l'architecture d'origine.

VNA/CVN