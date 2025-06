Une résolution sur l'extension de l'aéroport international de Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Selon la résolution, le gouvernement approuve l’investissement pour l’agrandissement de l’aéroport international de Phu Quôc afin de servir la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027, selon la forme d’investissement et des affaires prévue par la Loi sur l’investissement.

Le gouvernement confie au Comité populaire de la province de Kiên Giang (Sud) la sélection d’un investisseur national et la mise en œuvre du projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc, en assurant la compatibilité avec le statut d’aéroport à usage mixte civil et militaire, conformément à la proposition du Comité populaire de la province de Kiên Giang dans le document n° 1156/UBND-KT du 15 mai 2025.

Le gouvernement approuve également le transfert intégral des actifs d’infrastructure de l’aéroport international de Phu Quôc, financés et gérés par l’État, du ministère de la Construction vers le Comité populaire de la province de Kiên Giang pour leur gestion, traitement et mise en œuvre du projet d’agrandissement.

Le Comité populaire de la province de Kiên Giang s’accordera avec le ministère de la Construction pour permettre à la société ACV (Airports Corporation of Vietnam) de poursuivre l’entretien, l’exploitation et la gestion des actifs d’infrastructure de l’aéroport international de Phu Quôc, conformément au mécanisme défini dans la décision n° 2007/QĐ-TTg du 7 décembre 2020 du Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Selon la planification de l'aéroport international de Phu Quôc pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, l'aéroport fera l'objet d'une expansion et d'une modernisation complètes pour répondre aux besoins de développement économique, touristique et des transports locaux, tout en assurant l’accueil de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027. L'aéroport devrait s'étendre sur une superficie totale d'environ 1.050 ha, pour un investissement total d'environ 26.570 milliards de dongs (1,03 milliard de dollars) d'ici 2030, et 25.790 milliards de dongs supplémentaires seront alloués jusqu’en 2050.

L'aéroport de Phu Quôc sera agrandi pour accueillir jusqu'à 18 millions de passagers par an d'ici 2027, soit 4,5 fois sa capacité actuelle de quatre millions. D'ici 2050, l'aéroport devrait accueillir jusqu'à 50 millions de passagers par an.

Une nouvelle piste de 3.300 m sera construite, s'ajoutant à la piste existante de 3.500 m, permettant des opérations sûres et efficaces pour les avions gros-porteurs et les vols intercontinentaux en provenance d'Europe et des États-Unis. L'aire de trafic sera également agrandie pour inclure 70 à 80 places de stationnement, permettant ainsi l'accueil des chefs d'État et des hauts dirigeants lors de l'APEC 2027 et facilitant l'organisation de futurs événements internationaux.

VNA/CVN