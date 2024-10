Promouvoir les relations entre le Maroc et les pays de l'ASEAN

Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vu Hai Hà, a rencontré, le 20 octobre, au Laos, Salma Benaziz, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger de la Chambre des représentants du Maroc. Cette rencontre a eu lieu en marge de la 45 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45) à Vientiane, au Laos.

Lors de la rencontre, la présidente de la Commission des affaires étrangères Salma Benaziz a affirmé la volonté du Maroc de promouvoir son amitié et sa coopération multiforme avec le Vietnam dans les temps à venir. Elle a émis son espoir que les deux pays continueraient à prom

Le Maroc est prêt à être une porte d'accès du Vietnam à des pays africains, a-t-elle déclaré, ajoutant que les relations entre les deux organes législatifs sont considérées comme l'un des canaux importants pour promouvoir les relations entre les deux pays.

Elle a en outre souhaité que le Vietnam soutienne le Maroc dans la question du Sahara occidental.

Pour sa part, Vu Hai Hà a apprécié la coopération entre les deux organes législatifs à travers l'échange de délégations et la coordination dans les forums parlementaires internationaux, notamment dans le cadre de l'AIPA.

Il s’est déclaré prêt à se coordonner afin que les groupes d'amitié parlementaires des deux parties continuent de servir de passerelle au service de la coopération entre les organes législatifs.

Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour promouvoir les relations entre le Maroc et les pays de l'ASEAN, a-t-il ajouté.

Concernant le Sahara occidental, le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale a déclaré que le Vietnam soutenait le règlement de cette question par des négociations pacifiques entre les parties directement impliquées sur la base du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam est prêt à contribuer au processus de promotion du dialogue et de recherche de solutions pour stabiliser rapidement la situation, pour la paix et la stabilité dans cette région et dans le monde, a-t-il dit.-

