Félicitations aux États-Unis pour le 249e anniversaire de l'indépendance

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm ; le président de la République, Luong Cuong ; et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé le 4 juillet des messages de félicitations au président américain Donald Trump à l'occasion du 249 e anniversaire de l'indépendance du pays (4 juillet 1776-2025) et du 30 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (12 juillet 1995-2025).

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a également adressé ses félicitations au président du Sénat américain, James David Vance, et au président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson.

Dans leurs messages, les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens ont réaffirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires stratégiques importants et ont salué le soutien américain à un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère.

Revenant sur les 30 années écoulées depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques, et notamment après leur transformation en un Partenariat stratégique global, les dirigeants vietnamiens se sont déclarés satisfaits du développement positif de la coopération bilatérale dans tous les domaines, tant au niveau mondial que régional et bilatéral. Le Vietnam reste prêt à collaborer étroitement avec les États-Unis pour approfondir leur Partenariat stratégique global de manière plus efficace et plus concrète, en apportant des avantages tangibles à leur population tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et au-delà, ont-ils écrit.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Sơn, a également adressé un message de félicitations au secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

VNA/CVN