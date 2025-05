Le Vietnam présente son écosystème de semi-conducteurs à SEMICON SEA 2025

>> Recherche des partenaires américains, japonais et sud-coréens pour l'essor high-tech

>> Forum de coopération Vietnam - Japon dans les industries stratégiques

>> Vietnam et États-Unis promeuvent leur coopération dans les domaines de l'IA et des semi-conducteurs

Photo : BTC/CVN

La délégation vietnamienne, coordonnée par le Centre national d’innovation (NIC) du ministère du Plan et de l’Investissement, en collaboration avec le ministère des Finances et Global Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), devrait être la plus importante jamais représentée par le pays à cet événement.

Elle comprend des entreprises et institutions de premier plan telles que Viettel, FPT, Becamex, Sovico et l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des villes comme Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Bac Giang.

Le directeur du NIC, Vu Quôc Huy, a souligné que la participation à SEMICON SEA 2025 est une étape clé pour renforcer le rôle du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Cet événement offre l’occasion de mettre en valeur les capacités du Vietnam en matière de ressources humaines, son infrastructure technologique et son potentiel d’attraction d’investissements dans les hautes technologies.

SEMICON SEA 2025, qui fête sa 30e édition, est le plus grand salon des semi-conducteurs de la région. Il devrait attirer plus de 500 entreprises, 1 300 stands et 20 000 visiteurs venus de 65 pays et territoires.

Pour la première fois, le Vietnam inaugurera un «Vietnam Lounge» dédié à la présentation de son écosystème croissant de semi-conducteurs. Ce salon proposera des présentations de produits, des services de ressources humaines et des opportunités d’investissement, visant à favoriser les partenariats internationaux et à attirer les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques.

La délégation participera également à des séances de réseautage, des conférences spécialisées et des forums industriels. Selon le NIC, cet événement devrait renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes, les établissements universitaires et les leaders technologiques mondiaux, en soutenant la création de centres de R&D de pointe et en renforçant la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

VNA/CVN