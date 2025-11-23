Le Vietnam préside la consultation régionale Afrique en préparation de la Conférence d’examen du TNP 2026

Du 20 au 22 novembre, s’est tenue à Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie, une conférence de consultation destinée aux États membres de la région Afrique du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), afin de s’orienter vers la 11ᵉ Conférence d’examen du TNP de 2026 » (NPT RevCon 11).

Cette conférence a été présidée par le Vietnam, en coopération avec le Bureau des Nations unies pour les affaires de désarmement (UNODA) et l’Union européenne (UE), avec la participation d’une cinquantaine de délégués représentant 30 pays et organisations régionales et internationales en Afrique.

Photo : VNA/CVN

Faisant suite à la consultation régionale Asie–Pacifique (octobre 2025 à Hanoï), elle a constitué le deuxième événement de la série de consultations régionales que le Vietnam organise d’ici à la Conférence d’examen de 2026, permettant au Vietnam, en sa qualité de Président de la Conférence, ainsi qu’au Secrétariat de la Conférence, de saisir clairement les positions, points de vue, expériences et bonnes pratiques des États, afin d’orienter une préparation efficace et de contribuer à assurer le succès de la Conférence.

Dans son allocution d’ouverture, Stephen Klement, envoyé spécial de l’UE pour la non-prolifération et le désarmement, ainsi qu’Einas Mohammed, représentante de l’UNODA au nom de la Secrétaire générale adjointe de l’ONU chargée du désarmement, ont souligné les défis actuels et l’importance du processus d’examen du TNP, appelant les pays à renforcer leurs engagements et à coopérer de manière flexible pour assurer les résultats de la Conférence, tout en réaffirmant leur soutien au Vietnam dans sa présidence.

Présidant la conférence, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU et président désigné (President-designate) de la Conférence NPT RevCon11, a partagé ses évaluations sur le contexte complexe actuel, l’importance et la nécessité de renforcer le processus du TNP, ainsi que les priorités et activités que le Vietnam entend promouvoir en tant que Président. Il a affirmé l’engagement d’assumer la présidence de manière transparente, équilibrée et inclusive, en s’efforçant d’écouter, de recueillir et de refléter pleinement les préoccupations et les intérêts légitimes de tous les États membres du TNP. Il a appelé les pays africains à valoriser leur rôle et leur voix, à apporter leur soutien et à coopérer en vue de promouvoir les priorités communes afin d’assurer le succès de la Conférence.

Lors de la conférence, les délégués ont tous exprimé leur confiance et leur soutien à la présidence vietnamienne, en particulier les efforts déployés par le Vietnam pour mener des consultations étendues et complètes dans toutes les régions, y compris en Afrique.

VNA/CVN