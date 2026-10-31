Le Vietnam mise sur l'investissement et la consommation pour soutenir sa croissance

Dans le cadre de la 2 e session de l’Assemblée nationale de la XVI e législature, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a répondu, le 31 octobre, aux questions des députés lors d’une séance plénière consacrée à la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2026, ainsi qu’aux orientations pour 2027.

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Le gouvernement vietnamien entend accélérer la croissance économique, renforcer l’efficacité des investissements publics et maintenir l’inflation autour de 4,5% grâce à une série de mesures budgétaires, fiscales et monétaires.

Photo : VNA/CVN

Concilier croissance économique et amélioration du niveau de vie

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a souligné que 2026 était marquée par de nombreuses difficultés, notamment les conflits géopolitiques, la hausse des prix de l’énergie et les nouvelles pressions tarifaires américaines sur les exportations vietnamiennes. Malgré ces défis, le PIB du Vietnam a progressé d’environ 9,01% au cours des neuf premiers mois, plaçant le pays parmi les économies affichant les plus fortes croissances au monde.

Selon lui, la croissance ne saurait être appréciée à l’aune des seuls indicateurs économiques. Elle doit également se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie de la population et par des avancées en matière de protection sociale. À cet égard, les mesures fiscales mises en place ont permis d'apporter un soutien d'environ 360.000 milliards de dôngs aux particuliers et aux entreprises. Par ailleurs, plus de 200.000 milliards de dôngs ont été mobilisés au cours des neuf premiers mois pour financer les programmes sociaux dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Pour atteindre une croissance annuelle de 10% en 2026, le PIB devra progresser de 12,5% au quatrième trimestre. Le vice-Premier ministre a reconnu qu’il s’agissait d’un objectif très ambitieux, mais réalisable. Le gouvernement entend notamment lever les obstacles institutionnels, fonciers et administratifs, faciliter l’accès des entreprises aux matériaux, aux financements et aux marchés, et accélérer les projets susceptibles d’entrer rapidement en production. Il compte également stimuler l’investissement, la consommation et les exportations.

Accélérer les investissements publics

S’agissant du plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030, l’Assemblée nationale a approuvé une enveloppe globale d’environ 3,42 millions de milliards de dôngs. Le gouvernement a validé la répartition de 3,15 millions de milliards de dôngs, soit 92% de l’enveloppe autorisée, tandis que 1,98 million de milliards ont déjà fait l’objet d’une allocation détaillée.

Photo : VNA/CVN

Au 29 octobre 2026, les décaissements d’investissements publics dépassaient 720.000 milliards de dôngs, soit plus de 75% du plan. Le gouvernement vise un taux d’exécution de 100% des crédits d’investissement public à moyen terme. Selon les estimations, la réalisation de cet objectif pourrait contribuer à hauteur de 2,5 points à la croissance du quatrième trimestre.

Contenir l'inflation à 4,5%

Afin de maintenir l’inflation autour de 4,5%, le gouvernement a mobilisé, depuis le début de l’année, plus de 64.000 milliards de dôngs pour alléger la fiscalité sur les carburants, à travers des réductions de taxes et de redevances. De novembre à la fin de 2026, quelque 4.000 milliards de dôngs supplémentaires devraient être consacrés à la suppression de la taxe d’accise sur l’essence.

Par ailleurs, le gouvernement demande au groupe Électricité du Vietnam (EVN) de réduire ses coûts afin de baisser d’environ 2% le prix de vente au détail de l’électricité d’ici au 31 mars 2027. Ces mesures devraient contribuer à créer une marge de 0,07 point de pourcentage pour maintenir l’inflation dans l’objectif fixé par l’Assemblée nationale.

Le vice-Premier ministre a enfin réaffirmé que le gouvernement poursuivrait la mise en œuvre coordonnée des politiques budgétaire et monétaire et des mesures de régulation des prix, tout en maintenant les dispositifs d’exonération, de réduction et de report des impôts et redevances.

VNA/CVN