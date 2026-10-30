Une croissance à deux chiffres dans le respect de la stabilité macroéconomique

Dans le cadre de la 2 e session de l'Assemblée nationale, le 30 octobre au matin, les députés examinent en séance plénière deux projets de loi visant à réviser les textes sur les affaires immobilières et l’exercice de la démocratie à la base.

>> Le textile-habillement vietnamien cherche à exploiter pleinement son potentiel de croissance

>> Le commerce extérieur vietnamien en quête de nouveaux relais de croissance

>> IDE et investissements publics, moteurs majeurs de la croissance à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi, les députés examineront la situation socio-économique et budgétaire en 2026, les prévisions pour 2027, ainsi que les investissements publics et le projet de construction de la route Hô Chi Minh.

Selon un rapport du gouvernement, malgré un contexte international et régional complexe, le Vietnam devrait atteindre ou dépasser 14 des 15 principaux objectifs socio-économiques fixés pour 2026.

Le gouvernement reconnaît toutefois que la gestion macroéconomique et la maîtrise de l’inflation restent soumises à de fortes pressions. Les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts demeurent élevés, tandis que les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés d’accès au foncier et au crédit.

Pour les derniers mois de 2026, la priorité est d’atteindre au mieux les objectifs fixés, notamment une croissance à deux chiffres, tout en préservant la stabilité macroéconomique et en maîtrisant l’inflation.

L’année 2027 sera une année d’accélération dans la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. Le gouvernement vise une croissance d’au moins 10%, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en préservant les grands équilibres économiques. Il entend également jeter les bases d’un nouveau modèle de développement fondé principalement sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement entend stimuler la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, avec une hausse des recettes budgétaires d’environ 9,1%, une maîtrise rigoureuse des dépenses courantes et un décaissement intégral des fonds d’investissement public. Il prévoit également d’améliorer le cadre institutionnel et juridique, de réduire considérablement les procédures administratives, d’assurer le bon fonctionnement des administrations locales à deux niveaux et d’améliorer la qualité des fonctionnaires, en remplaçant sans délai ceux qui se dérobent à leurs responsabilités.

Photo : VNA/CVN

La restructuration de l’économie, le développement du secteur privé et l’attraction sélective des investissements étrangers, associés aux transferts de technologies, figureront également parmi les priorités.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de développer des infrastructures stratégiques modernes, de compléter le réseau autoroutier et d’accélérer les grands projets ferroviaires nationaux. Il entend aussi promouvoir les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, assurer le fonctionnement efficace du Centre national de données, étendre la couverture 5G et expérimenter la 6G.

Dans le domaine de l’éducation, il prévoit d’améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation, de développer des ressources humaines hautement qualifiées, de garantir la disponibilité des manuels scolaires avant la rentrée 2027-2028 et d’achever la deuxième phase de construction des établissements scolaires avec internat regroupant plusieurs niveaux d’enseignement avant le 30 août 2027.

Enfin, l’accent sera mis sur le développement culturel et social, la santé, la protection sociale, le renforcement de la défense et de la sécurité, ainsi que sur les relations extérieures et l’intégration internationale, notamment les préparatifs de l’APEC 2027.

VNA/CVN