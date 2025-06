Le Vietnam mise sur l’IA pour transformer la performance sportive

L’Autorité des sports du Vietnam a récemment fait rapport au vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, concernant un projet de partenariat visant à intégrer l’IA dans l’entraînement sportif, en collaboration avec la société technologique DreaMaX Joint Stock Company.

Quatre disciplines sportives phares ont été choisies pour une mise en œuvre pilote : le tir, le tir à l’arc, le taekwondo et la boxe.

Lors de cette réunion, le vice-ministre Hoàng Dao Cuong a réaffirmé que l’intensification de l’application des technologies d’intelligence artificielle dans les méthodes d’entraînement constitue une orientation primordiale. Cela démontre l’approche proactive du secteur sportif dans l’exécution de la résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique.

Le projet d’accord de coopération prévoit que l’IA sera employée pour l’analyse technique et l’optimisation de l’efficacité de l’entraînement. Ceci sera réalisé par la collecte et le traitement de données sur les athlètes, depuis leur formation et leurs compétitions jusqu’à leur processus de récupération post-blessure.

Pour le tir et le tir à l’arc, le système analysera les trajectoires de tir. En revanche, pour le taekwondo et la boxe, l’accent sera mis sur la stabilité, la prévention des traumatismes et la précision en compétition.

Les données seront quantifiées et comparées aux normes internationales, apportant un soutien à trois catégories de parties prenantes : les instances dirigeantes, les entraîneurs et athlètes, et le grand public.

Plus précisément, pour les autorités, les données faciliteront l’évaluation de l’efficience des investissements et l’élaboration de stratégies.

Pour les entraîneurs et les sportifs, le système fournira des indicateurs d’entraînement détaillés permettant d’ajuster les techniques de manière pertinente.

Quant au public, l’application contribuera à la communication, au réseautage et à la sensibilisation au sport.

Lors de la séance de travail, les représentants des entités sous tutelle du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et de l’Autorité des sports du Vietnam ont tous exprimé leur ferme adhésion au projet.

Le chef du Bureau de l’infrastructure numérique et de la sécurité de l’information - Centre de transformation numérique (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), Lê Manh Hung, a insisté sur l’importance cruciale d’accorder une attention particulière à la confidentialité des données des athlètes durant la mise en œuvre.

Le représentant du partenaire DreaMaX s’est également engagé à une exécution rigoureuse, en parfaite conformité avec les exigences techniques de chaque discipline et le respect des réglementations en matière de sécurité des données et de vie privée.

Le vice-directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, Nguyên Hông Minh, a estimé que l’IA serait un instrument précieux pour aider les entraîneurs et les athlètes à appréhender en profondeur leurs performances techniques, leur permettant ainsi d’apporter des ajustements appropriés en vue d’améliorer leurs résultats en compétition. Précédemment, elle avait organisé des séminaires thématiques avec les équipes d’encadrement des quatre disciplines prioritaires afin de préparer ce programme d’intégration de l’IA.

Le vice-ministre Hoàng Dao Cuong a demandé aux parties de concevoir sans tarder un plan détaillé et de débuter la collecte de données dans les deux prochains mois, en vue de préparer les forces pour les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Il a souligné : "Il s’agit d’un tournant décisif pour le secteur sportif. Dans un premier temps, l’application concernera quatre disciplines clés, et en cas de succès, elle sera généralisée."

En outre, le responsable a exigé qu’après chaque année de mise en œuvre, des évaluations de l’efficacité soient menées et des ajustements raisonnables soient effectués pour garantir que le programme produise son effet maximal en pratique.

