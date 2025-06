Le Vietnam conserve sa sixième place en Asie au Classement mondial féminin FIFA

L’équipe nationale féminine de football du Vietnam a maintenu sa solide position au dernier Classement mondial féminin FIFA/Coca-Colapublié pour le mois de juin, se maintenant 37 e au niveau mondial, sixième en Asie et solidement ancrée en tête en Asie du Sud-Est.

>> Le Vietnam décroche trois médailles d’or aux Championnats d’Asie de karaté

>> Le Vietnam entre pour la première fois dans le Top 30 mondial de volley-ball féminin

>> Le Vietnam remporte la Coupe des Nations de l’AVC face aux Philippines

Photo : VNA/CVN

Malgré une concurrence régionale acharnée, le Vietnam reste juste derrière les puissances continentales que sont le Japon, la République de Corée, l’Australie, la Chine et la République démocratique populaire de Corée.

Plus important encore, il devance ses rivaux d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, les Philippines et le Myanmar, un signe encourageant à l’approche des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026.

Actuellement en stage d’entraînement à Osaka, au Japon, l’équipe termine sa préparation pour le tournoi de qualification, qui débutera le 29 juin à Phu Tho (Nord).Durant son stage, le Vietnam a affiché une forme prometteuse avec deux victoires amicales consécutives, dont une victoire 3-2 contre Iga Kunoichi Mie le 11 juin et un résultat 3-1 contre l’Université Tezukayama Gakuin deux jours plus tard.L’équipe nationale féminine de football du Vietnam disputera un autre match de préparation contre l’Université des sciences de la santé et du sport d’Osaka le 15 juin.

L’Amérique du Sud à l’honneur, les États-Unis toujours leadersTout en haut du classement, les écarts se réduisent : invaincues ce trimestre, l’Espagne (2e) et l’Allemagne (3e) se rapprochent des Américaines, qui ont chuté à domicile (1-2) en avril face au Brésil (4e, +4).

Les Canarinhas font coup double en s’installant au pied du podium, une place qu’elles n’avaient plus occupée depuis décembre 2013. L’Angleterre (5e,-1) complète un Top 5 à la porte duquel se trouve la Suède (6e).Battus respectivement par le Brésil et par l’Argentine, le Japon (7e, -2) et le Canada (8e, -1) marquent le pas. La RDP de Corée (9e) conserve sa place dans le Top 10, tandis que la France (10e, +1) le réintègre aux dépens des Pays-Bas (11e, -1).Autre représentant de la CONMEBOL, la Colombie (18e, +3) s’est elle aussi distinguée en allant battre la République de Corée (0-1).

Les Cafeteras grimpent de trois places et intègrent le Top 20 pour la toute première fois.L’Amérique du Sud est décidément à la fête puisque le Paraguay (45e, +1) atteint le meilleur classement de son histoire tout comme le Venezuela (48e, +3), surprenant vainqueur de la Nouvelle-Zélande (1-3).L’Amérique centrale n’est pas en reste puisque Haïti (50e, +3), et Porto Rico (79e, +2) n’ont également jamais été à pareille fête.

L’Arabie saoudite (165e, +1) atteint elle aussi son meilleur classement, tandis que l’Égypte (93e, +7), le Luxembourg (111e, +6), et le Bangladesh (128e,+5)réalisent de progressions significatives en termes de places.

Le prochain Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola aura lieu le 6 août.

VNA/CVN