Tournoi de pickleball des journalistes de Hô Chi Minh-Ville 2025

Dans l’atmosphère de l’année marquant le centenaire de la Presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925 – 21 juin 2025), les Journées sportives des journalistes de Hô Chi Minh-Ville 2025 se sont enrichies d’un nouvel événement : le tournoi de pickleball, inauguré le 16 juin au complexe sportif The 8386 Pickleball Club, dans la ville de Thủ Đức. Cet ajout témoigne d’une volonté de renouvellement et de diversification des activités physiques proposées aux journalistes.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Dương Vũ Thông, vice-président permanent de l’Association des journalistes de Hô Chi Minh-Ville et coprésident du comité d’organisation, a salué la participation nombreuse et enthousiaste de journalistes issus de divers organes de presse nationaux et locaux. Il a souligné que l’édition 2025 "reflète l’attention particulière portée à la communauté journalistique en cette année hautement symbolique".

Pour la première fois, le pickleball intègre le programme des compétitions sportives. Bien qu'encore peu connu au Vietnam, ce sport a immédiatement suscité un large engouement : plus de 150 participants se sont inscrits dans cinq catégories (double hommes +45 ans, double hommes -45 ans, double mixte, double dames, double presse-entreprises), preuve de son attrait et de sa capacité à rassembler. Selon M. Vũ Thông, au-delà de sa dimension compétitive, cette activité incarne des valeurs humaines profondes : esprit d’équipe, engagement et équilibre entre vie professionnelle et bien-être personnel. Il espère que le pickleball deviendra, dans les années à venir, un sport familier et apprécié dans le milieu de la presse, contribuant à la bonne santé physique et mentale des journalistes.

Cette édition a également vu la participation active du Centre d’information de l’Agence Vietnamienne d’Information du Sud, avec six sportifs, dont deux femmes, engagés dans les épreuves double hommes -45 ans et double mixte. Nguyễn Thị Thu Hà, journaliste au journal Thể thao & Văn hóa (Sports et Culture), a partagé son expérience : “Je ne pratique le Pickleball que depuis quatre mois. Mon but en m’inscrivant était surtout de me détendre après le travail et de rencontrer d’autres collègues de la profession. Cette année, la participation de journalistes venus de Vũng Tàu et Bình Dương rend l’événement encore plus significatif, dans le contexte d’unification administrative avec Hô Chi Minh-Ville”.

Parallèlement, les 14 et 15 juin, le tournoi de tennis organisé au complexe Hoàng Thiên (8e arrondissement) a offert des moments de grande intensité. Avec quatre épreuves en format éliminatoire, chaque match a été l’occasion de confrontations équilibrées et passionnantes, souvent conclues sur des scores serrés.

L’événement ne serait pas complet sans le soutien précieux de la communauté des entreprises. Le groupe Becamex, en tant que sponsor principal, a été rejoint par de nombreux partenaires tels que SHB, HD Bank, SCTV, TTC Group, l’Hôpital Hoàn Mỹ Sài Gòn, Vàng Mi Hồng, Kim Oanh Group, Nam Á Bank, Saigon Book, Brainmark, Mebi Farm, NTLC, Motive, TH True Milk, TH True Water, Babolat, Carlsberg, Joola, et bien d’autres. Leur accompagnement témoigne de l’intérêt croissant du secteur privé pour la vie culturelle et sportive des journalistes.

Au-delà des compétitions, les Journées sportives des journalistes de Hô Chi Minh-Ville 2025 s’imposent comme une plateforme d’échanges, de partage et de cohésion. À travers le sport, les journalistes renforcent leurs liens, cultivent l’esprit d’équipe et affirment leur engagement non seulement envers l’information, mais aussi envers un mode de vie sain, actif et solidaire. Le pickleball, par son accessibilité et sa convivialité, a toute sa place dans cette dynamique et promet de devenir un rendez-vous incontournable des éditions futures.

Texte et photos : Quang Châu/CVN