Une danseuse vietnamienne brille sur la scène internationale

Avec ses costumes scintillants, ses yeux pétillants et son sourire séduisant, Nguyên Trong Nha Uyên a captivé le public par son style de danse puissant, confiant et délicat, créant une connexion forte.

Nguyên Trong Nha Uyên a marqué l'histoire de la danse sportive vietnamienne en décrochant une médaille de bronze dans la catégorie solo latin aux Championnats du monde WDSF 2025 en Allemagne.

Avec cet exploit, elle est devenue la première Vietnamienne et la première Asiatique à remporter une médaille dans cette catégorie lors de cet événement mondial.

Le championnat, qui s'est terminé à Brême le 8 juin, a attiré des athlètes chevronnés et professionnels du monde entier. Se démarquant parmi les concurrents, Nguyên Trong Nha Uyên était la seule représentante vietnamienne dans l'épreuve solo latin, terminant troisième sur 96 danseurs.

Son entraîneur, Hoàng Thu Trang, a exprimé une immense fierté. "Uyên est la première athlète asiatique à atteindre la finale et à monter sur le podium. Je suis incroyablement fière d'elle et du calibre de nos athlètes vietnamiens", a déclaré Trang.

En repensant à son parcours, Nguyên Trong Nha Uyên a déclaré : "Lorsque je me suis inscrite à la compétition, mon seul objectif était de mettre en valeur tout ce que j'avais appris. L’entraîneur, Hoàng Thu Trang m'a constamment encouragée à me concentrer et à exploiter tout mon potentiel. Après ma dernière danse, j'étais nerveuse, espérant figurer parmi les meilleures. Lorsque ce moment est arrivé, je n'ai ressenti que de la fierté".

Peu de gens savent que ce triomphe est l'aboutissement d'un parcours ardu. Sans les conseils de Hoàng Thu Trang, Nguyên Trong Nha Uyên a reconnu qu'elle n'aurait pas atteint ce tournant dans sa carrière de compétitrice.

Auparavant, elle avait concouru en double mixte, en partenariat avec Phan Hiên, pour remporter la médaille d'or aux 30e Jeux d'Asie du Sud-Est en danse sportive. Cependant, le fait de devoir compter sur un partenaire a souvent entravé sa quête de performances optimales.

"La danse sportive exige un partenaire, et tout au long de mon entraînement, j'en ai rencontré de nombreux. Certains sont restés cinq ans, d'autres n'étaient que temporaires", explique Nguyên Trong Nha Uyên.

"À chaque changement de partenaire, j'avais l'impression de recommencer à zéro, ce qui était difficile, surtout lorsque d'autres progressaient tandis que je devais tout recommencer".

Pourtant, sa passion pour la danse l'a propulsée vers l'avant. "J'adore le frisson de la compétition, alors j'ai saisi toutes les occasions de concourir", ajoute Nguyên Trong Nha Uyên.

Dans les moments les plus difficiles, elle a trouvé en Hoàng Thu Trang un allié précieux, qui l'a encouragée à se lancer dans les performances solo.

"Dès l'introduction de la catégorie solo par la Fédération mondiale de danse sportive, j'ai réalisé que Nguyên Trong Nha Uyên avait le potentiel pour conquérir des événements majeurs. J'ai planifié son entraînement avec minutie, la préparant aux compétitions nationales et internationales, et elle a constamment obtenu des résultats exceptionnels", confie Hoàng Thu Trang.

Avec le soutien de son entraîneur et sa détermination sans faille, Nguyên Trong Nha Uyên a relevé le défi de reprendre la compétition, de mûrir dans son art et d'atteindre de nouveaux sommets.

"Nguyên Trong Nha Uyên a toujours eu à cœur de poursuivre sa carrière sur la piste de danse et de poursuivre de nouveaux objectifs. Elle recherche activement des opportunités d'évolution professionnelle", a déclaré Hoàng Thu Trang. Sa performance à Brême témoigne de son engagement indéfectible et de son courage.

"Lorsque Nguyên Trong Nha Uyên a reçu son prix, j'ai ressenti une immense fierté. Je suis fier d'avoir décelé son potentiel et de l'avoir guidée vers ce sommet de la danse sportive internationale", a déclaré Hoàng Thu Trang.

La médaille de bronze remportée en Allemagne marque non seulement une étape importante dans la carrière de Nguyên Trong Nha Uyên, mais constitue également une source d'inspiration pour les athlètes vietnamiens qui aspirent à s'affirmer sur la scène internationale.

L'année dernière, elle a également excellé aux Championnats du monde WDSF en Bosnie-Herzégovine, terminant huitième sur 102 concurrentes dans la catégorie solo latine adulte féminine.

Nguyên Trong Nha Uyên, 30 ans, originaire de Hanoï, a débuté sa carrière en danse sportive à seulement sept ans. Aujourd'hui, elle continue d'enseigner, de juger des compétitions et de concourir.

Après son exploit historique au Championnat du monde WDSF, Nguyên Trong Nha Uyên a rapidement repris l'entraînement avec Hoàng Thu Trang et d'autres experts internationaux, avec pour objectif de remporter le Championnat national de danse sportive en octobre.

