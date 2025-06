Le Vietnam remporte la Coupe des Nations de l’AVC face aux Philippines

L’attaquante Nguyên Thi Bich Tuyên a réalisé une performance exceptionnelle le 14 juin au soir, menant l’équipe féminine vietnamienne de volley-ball à une victoire éclatante 3-0 face aux Philippines et s’assurant ainsi le titre de championne de la Coupe des Nations de la Confédération asiatique de volley-ball (AVC) 2025.

Lors du match décisif, l’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt a aligné la meilleure équipe du Vietnam, composée de Trân Thi Thanh Thuy, Nguyên Thi Bich Tuyên, Nguyeên Thi Trinh, Doàn Thi Lâm Oanh, Nguyên Thi Uyên et Khanh Dang.

L’attaquante Bich Tuyên a fait preuve d’un talent exceptionnel. Grâce à ses sauts explosifs et à sa coordination parfaite avec la passeuse Lâm Oanh, elle a déchaîné une série de smashs puissants qui ont percé la ligne de contre des Philippines, marquant des points cruciaux pour l’équipe vietnamienne.

Après une victoire éclatante 25-15 au premier set, le Vietnam, pays hôte, a dû faire face à une résistance acharnée de la part de ses adversaires philippines au deuxième set. Cependant, Bich Tuyên, Thanh Thuy et leurs coéquipières se sont ressaisis au bon moment et ont pris l’avantage pour s’imposer 25-17.

Les joueuses philippines ont livré une bataille acharnée au troisième set, mais Bich Tuyên a continué à démontrer sa supériorité, déclenchant fréquemment des smashs puissants et fulgurants pour le Vietnam.

Comme prévu, le troisième set n’a pas été une surprise, l’équipe de l’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt s’imposant 25-14. Ce résultat n’est pas surprenant, le Vietnam ayant conservé un bilan parfait face aux Philippines lors de toutes ses précédentes confrontations.

Outre son titre, l’équipe vietnamienne s’est qualifiée pour la phase finale du Championnat d’Asie de volley-ball féminin 2026.

Plus tôt dans la journée, Taipei chinois a battu le Kazakhstan 3-1 pour décrocher la troisième place.

Ayant défendu avec succès sa Coupe des Nations de l’AVC pour la troisième fois, l’équipe féminine vietnamienne conserve sa place dans le top 30 du classement mondial publié par la Fédération internationale de volley-ball (FIVB).

Ce triomphe est également une source de motivation pour l’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt et ses élèves, qui se préparent pour la FIVB Challenger Cup 2025 en août et les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est en Thaïlande plus tard cette année.

