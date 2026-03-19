Clôture de la 55e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que cette réunion se tenait à un moment particulièrement important, marquant la transition entre deux législatures, immédiatement après le succès des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2026-2031.

>> Les missions diplomatiques à l’étranger doivent jouer un rôle de précurseurs

>> Un mécanisme pour régler les différends liés à l'investissement international au débat

Photo : VNA/CVN

La 55e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale s’est achevée le 19 mars à Hanoï.

Dans son allocution de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que cette réunion se tenait à un moment particulièrement important, marquant la transition entre deux législatures, immédiatement après le succès des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2026-2031.

Au cours de la réunion, le Comité permanent a achevé l’examen et la discussion de l’ensemble des huit projets de loi et d’un projet de résolution soumis par le gouvernement. Il a également donné son avis pour soumettre à l’Assemblée nationale la proposition de nomination de juges à la Cour populaire suprême, ainsi que sur plusieurs autres contenus importants relevant de sa compétence.

En vue de la première session de la XVIe législature, Trân Thanh Mân a souligné que le volume de travail préparatoire restait très important dans un délai limité. Il a demandé aux organes concernés de poursuivre leurs efforts avec la plus grande concentration, en préparant soigneusement chaque contenu et chaque étape, afin d’assurer des préparatifs complets, synchronisés et conformes au calendrier, en accordant la priorité au travail relatif au personnel.

Au cours de sa première session, l’Assemblée nationale (XVIe législature) examinera et adoptera simultanément plusieurs projets de loi et de résolution.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale a demandé au Bureau de l’Assemblée nationale de finaliser rapidement les conditions de travail, en accordant une attention particulière à l’information, à la documentation et à la formation des nouveaux députés afin qu’ils puissent s’adapter rapidement et exercer efficacement leurs fonctions dès la première session.

Le Comité permanent de la XVe législature tiendra encore une dernière réunion pour donner son avis sur des contenus très importants avant leur soumission à l’Assemblée nationale, notamment les plans quinquennaux de développement socio-économique, de finances nationales et d’investissement public à moyen terme.

En conclusion, Trân Thanh Mân a appelé les organes concernés à renforcer leur coordination afin d’organiser la première session de la XVIe législature de manière solennelle, scientifique et efficace, jetant ainsi des bases solides pour les activités de la nouvelle législature.

À noter que, dans la matinée du même jour, le Comité permanent a également donné son avis sur le projet de Loi sur les croyances et les religions (amendée).

VNA/CVN