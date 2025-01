WEF

Le PM vietnamien reçoit l'envoyée spéciale de l'ONU pour le Myanmar

Le Premier ministre vietnamien a souligné que le Vietnam suivait toujours de près la situation et souhaité que le Myanmar revienne bientôt à la stabilité, pour le bien du peuple birman ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde. Il a affirmé la position constante du Vietnam de respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Myanmar, de ne pas soutenir les mesures de blocus et d'embargo qui affectaient la vie du peuple du Myanmar. La question que le Myanmar doit résoudre par le peuple du Myanmar, il doit avoir un accord, concession et participation de toutes les parties concernées.

Il a remercié l’ONU et Julie Bishop personnellement pour leurs efforts visant à trouver une solution au problème du Myanmar.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à tout faire pour apporter la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est et au Myanmar, et qu'il était prêt à coopérer avec les Nations Unies pour atteindre cet objectif, notamment en offrant un lieu de rencontre à toutes les parties concernées pour trouver des solutions au problème du Myanmar.

Rôle du Vietnam

Julie Bishop a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la région, a partagé son évaluation de la situation actuelle au Myanmar et les efforts de l'ONU pour promouvoir une solution pacifique à la question du Myanmar, y compris l'adoption des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Initiative pour une conférence sur les Rohingyas et l’État de Rakhine.

Elle a tombé d’accord sur les propositions du Premier ministre vietnamien, selon lesquelles la priorité devrait être donnée à l'appel de toutes les parties au Myanmar à faire preuve de retenue, à mettre fin à la violence, à assurer la sécurité et la sûreté de la population et à reprendre rapidement le dialogue pour trouver une solution pacifique. Elle a affirmé sa volonté de coopérer étroitement avec l’ASEAN, en promouvant le dialogue entre les parties concernées pour rechercher une solution pacifique à ce problème.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam continuerait à soutenir, à coordonner étroitement et à assister activement Julie Bishop dans sa qualité d'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies sur la question du Myanmar. L'envoyée spéciale est priée de continuer à prêter attention au rôle central de l'ASEAN et à ses efforts pour promouvoir une solution à la question du Myanmar.

