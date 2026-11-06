Le Vietnam, l'une des économies numériques les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est

Avec une croissance annuelle de 20%, portant son volume brut de marchandises (GMV) à 49 milliards de dollars, le Vietnam figure, aux côtés de la Malaisie, parmi les économies numériques les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. Le pays se distingue notamment par le dynamisme du commerce électronique et du tourisme en ligne.

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Photo : VNA/CVN

Selon le rapport annuel e-Conomy SEA 2026, publié par Google, Temasek et Bain & Company, la plupart des secteurs de l’économie numérique vietnamienne affichent une croissance à deux chiffres, soutenue par l'expansion des plateformes numériques et la monétisation croissante des usages.

Le commerce électronique reste le principal moteur de cette dynamique, représentant près des deux tiers de l’économie numérique nationale. En progression de 22% sur un an, son GMV a atteint 32 milliards de dollars en 2026 et devrait grimper à 61 milliards de dollars d’ici 2030. Cette expansion est notamment favorisée par l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les plateformes, qui permet d'élargir leur portée auprès des consommateurs et d'améliorer les taux de conversion. Elle facilite également les opérations des vendeurs grâce à des outils spécialisés, notamment l’automatisation de la mise en ligne des produits.

Le tourisme en ligne a également progressé de 15%, pour atteindre 5 milliards de dollars, plaçant le Vietnam au même niveau que la Malaisie parmi les marchés à la croissance la plus rapide de la région. À l’échelle régionale, les plateformes spécialisées dans l’IA générative (GenAI) sont devenues le deuxième outil le plus utilisé, après les moteurs de recherche, pour préparer les voyages, témoignant du rôle croissant de l’IA dans le choix des destinations et la conception des itinéraires.

Les autres segments poursuivent également leur expansion. Les médias en ligne ont progressé de 17%, à 7 milliards de dollars, tandis que les services de mobilité et de livraison de repas ont enregistré une hausse similaire, portant leur GMV à 6 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Le rapport souligne par ailleurs que le Vietnam est le marché d’Asie du Sud-Est où l'engagement envers l'IA est le plus élevé. Le pays compte 45 millions d’utilisateurs de l’IA générative, soit 65% de sa population active, qui génèrent 31 milliards de requêtes par an. Environ deux utilisateurs sur cinq recourent quotidiennement à ces outils et chacun utilise en moyenne au moins cinq applications d’IA.

L’IA transforme également les comportements d’achat : 44% des parcours de consommation commencent désormais par une interaction avec l’IA, tandis que quatre utilisateurs sur cinq se disent prêts à confier leurs achats à des agents d’IA.

Le vietnamien représente 80% des interactions avec l'IA dans le pays, soit la proportion la plus élevée parmi les six principales économies d'Asie du Sud-Est (SEA-6). Cette prédominance de la langue nationale met en évidence la nécessité de développer des modèles d'IA adaptés aux spécificités linguistiques et culturelles du marché vietnamien.

Selon Marc Woo, directeur général de Google Vietnam, cette dynamique témoigne à la fois de l'adoption rapide des nouvelles technologies par la population et du caractère volontariste des politiques nationales en matière d'intelligence artificielle.

Les services financiers numériques connaissent eux aussi une forte expansion. Le crédit numérique a progressé de 34%, atteignant 14 milliards de dollars d'encours, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide au Vietnam et dans la région. Les paiements numériques ont, pour leur part, totalisé 197 milliards de dollars de transactions, en hausse de 21%, et devraient atteindre 302 milliards de dollars d’ici 2030.

Enfin, les investissements privés évoluent vers des projets privilégiant la rentabilité à long terme et les infrastructures stratégiques, notamment les centres de données, les semi-conducteurs et les secteurs émergents, au détriment des modèles axés principalement sur l’acquisition rapide d’utilisateurs.

VNA/CVN