Le paiement par QR transfrontalier, un levier pour le tourisme et le commerce

Le développement du paiement transfrontalier par code QR ouvre de nouvelles perspectives aux secteurs du tourisme, du commerce de détail et des services au Vietnam, tout en facilitant les échanges internationaux.

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Photo : CTV/CVN

Pour transformer ce potentiel technologique et économique en retombées concrètes, plusieurs défis restent toutefois à relever : élargir le réseau de points d’acceptation, intégrer les transactions aux systèmes de gestion des ventes et renforcer la sécurité des opérations.

Selon Ngô Xuân Bach, président du conseil d’administration de City House Vietnam, les touristes étrangers utilisent principalement les cartes bancaires et les espèces. Néanmoins, ces modes de règlement traditionnels présentent des limites dans de nombreux établissements d'hébergement, telles que la complexité de la gestion des liquidités, le risque de non-acceptation des cartes ou les frais de transaction associés.

Le paiement par QR offre, en revanche, davantage de souplesse aux entreprises, en permettant notamment d'encaisser les règlements à distance, de limiter les manipulations d'espèces et de faciliter les transactions. Chez City House Vietnam, 100% des clients vietnamiens utilisent déjà ce mode de paiement. Le déploiement du QR transfrontalier ne représente donc pas simplement l’introduction d’un nouvel outil de règlement : il suppose également une évolution des méthodes de gestion et de service à la clientèle internationale. Pour en tirer pleinement parti, les entreprises doivent adapter leurs procédures, se doter de systèmes de vérification automatique des transactions et former leur personnel à ces nouvelles technologies.

L’interconnexion des paiements internationaux revêt ainsi une importance particulière. Si l’expérience de paiement n’est pas suffisamment pratique, les touristes peuvent rencontrer des difficultés à dépenser leur argent, même lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires. Pham Anh Tuân, directeur du Département des paiements de la Banque d’État du Vietnam, a indiqué que VietQRGlobal constituait désormais un élément du système de paiement numérique vietnamien et une marque permettant aux visiteurs étrangers d’identifier les établissements acceptant les transactions transfrontalières.

Le Vietnam compte actuellement plus de 2,5 millions de points d’acceptation de paiements domestiques, mais seuls quelque 154.000 d’entre eux prennent en charge cette solution. Un écart qui souligne l’ampleur des efforts encore nécessaires pour sensibiliser les commerçants.

Du côté des infrastructures, Nguyên Dang Hung, directeur général adjoint de la Société nationale vietnamienne de paiement (NAPAS), a indiqué que l’entreprise coopérait avec les banques, les intermédiaires de paiement et les partenaires internationaux pour développer les écosystèmes VietQRPay et VietQRGlobal. VietQRPay compte actuellement 45 banques et intermédiaires de paiement participants. VietQRGlobal est, pour sa part, relié à six pays : Thaïlande, Laos, Cambodge, Chine, Singapour et République de Corée, avec une extension prévue vers d’autres marchés.

L’extension des paiements transfrontaliers passe également par une meilleure articulation entre les infrastructures financières, les technologies et les services commerciaux. Bùi Nguyên Anh Tuan, vice-directeur du Département de la gestion et du développement du marché intérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, considère ainsi le paiement transfrontalier comme une composante essentielle des infrastructures commerciales. Pour qu’une transaction soit véritablement fluide, les marchandises, les informations, la livraison et le règlement doivent fonctionner de manière coordonnée.

Plusieurs banques commerciales participent déjà à l’élargissement de ce réseau. BIDV développe notamment des points d’acceptation dans les principales destinations touristiques, tandis que VietinBank s’appuie sur les chaînes de vente au détail, les centres touristiques et ses partenaires. Agribank prévoit également de déployer VietQRGlobal en octobre 2026, notamment afin de permettre aux entreprises rurales, aux villages de métiers et aux sites touristiques locaux d’accéder davantage aux visiteurs internationaux.

Enfin, le développement des paiements transfrontaliers doit aller de pair avec la sécurité des systèmes et des données. Ngô Tuân Anh, vice-président de la Commission chargée de la sécurité et de la protection des données personnelles de l’Association de cybersécurité nationale du Vietnam , a averti que les codes QR installés dans les points de vente pouvaient être remplacés à des fins frauduleuses.

Il recommande aux utilisateurs de vérifier systématiquement le nom du bénéficiaire avant de valider une transaction et d’éviter les applications provenant de sources inconnues. Les organismes qui traitent des données personnelles doivent, quant à eux, porter une attention particulière aux transferts de ces informations à l’étranger et se conformer aux procédures et aux exigences de protection en vigueur.

VNA/CVN