Le Vietnam mise sur des IDE de meilleure qualité pour accélérer sa croissance

Avec plus de 50,36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) attirés en neuf mois de 2026, le Vietnam s’achemine vers un nouveau record. L’enjeu est désormais de renforcer la qualité de ces capitaux, leur valeur ajoutée et leurs retombées sur l’économie nationale.

>> Le Vietnam bâtit un écosystème d’investissement pour attirer des IDE de qualité

>> L’attraction des IDE nécessite des politiques de soutien basées sur les résultats

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam confirme son attractivité auprès des investisseurs internationaux. À l’occasion du récent Forum économique d’automne, Hô Chi Minh-Ville a annoncé la signature de 12 projets d’investissement, pour un montant total de 13 milliards de dollars. Parmi les projets majeurs figurent le complexe intelligent de Thu Thiêm, porté par une coentreprise entre Lotte et Phat Dat, représentant un investissement de 2,292 milliards de dollars ; le port Cai Mép Gemadept, doté d’un investissement d’environ 770 millions de dollars ; et le projet Swift Logistics, porté par la société singapourienne Tokgistic Pte. Ltd., pour un montant de 987,4 millions de dollars.

Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a également annoncé ses dix premiers membres, parmi lesquels figurent VinaCapital International Partners et Keppel Vietnam Asset Management. Ces membres prévoient de mobiliser environ 2,7 milliards de dollars en 2027. Keppel étudie notamment la création de plateformes de co-investissement avec des partenaires internationaux, pour un montant pouvant atteindre un milliard de dollars.

Ces annonces s’inscrivent dans une dynamique particulièrement favorable en 2026. Selon le rapport présenté par le Premier ministre Le Minh Hung devant l’Assemblée nationale, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au cours des neuf premiers mois de l’année ont dépassé 50,36 milliards de dollars, soit une hausse de 76,4 % en glissement annuel et leur niveau le plus élevé depuis 2021.

Les capitaux étrangers se dirigent principalement vers l’industrie manufacturière, les hautes technologies, l’électronique et les semi-conducteurs. Parmi les principaux investisseurs figurent Samsung, avec plus de 24 milliards de dollars d’investissements cumulés, LG (10,6 milliards), Foxconn (5 milliards), Intel (4,1 milliards) et Amkor (1,6 milliard). NVIDIA, Qualcomm, Marvell, Synopsys et Bosch renforcent également leur présence dans le pays. Selon le ministère des Finances, les IDE décaissés pourraient atteindre 31 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, en progression de 12,3%.

Au-delà des montants mobilisés, la question centrale est celle de la contribution réelle des IDE à l’économie nationale. Le secteur représente actuellement plus de 70% des exportations vietnamiennes et contribue au développement des capacités de production et des infrastructures.

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, a souligné que ces investissements demeuraient indispensables à la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030. Il a toutefois appelé à privilégier les projets à forte valeur ajoutée, favorisant les transferts de technologies et une participation accrue des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Lors des débats parlementaires, le député Lê Huu Tri, de Khanh Hoà, a estimé nécessaire de passer d’une croissance fondée sur les volumes à un modèle davantage axé sur la productivité et les technologies. Il a notamment mis en garde contre la dépendance aux matières premières, aux composants et aux technologies importés, qui limite les retombées des investissements étrangers sur l’économie nationale.

De son côté, la députée Trân Thi Hông Thanh, de Ninh Bình, a relevé que le taux de localisation dans certaines industries clés ne dépassait pas 40%. Elle a plaidé pour que les politiques d’attraction des IDE s’accompagnent d’engagements concrets en matière de transfert de technologies, de formation de la main-d’œuvre et de recours aux fournisseurs vietnamiens.

Le ministère des Finances constate également que les liens entre les entreprises étrangères et les entreprises nationales restent limités. Le taux de localisation dans les chaînes de production des entreprises à capitaux étrangers ne se situe qu’entre 20 et 25%, tandis que les transferts de technologies demeurent insuffisants.

Enfin, alors que la hausse des capitaux d’investissement enregistrés dépasse nettement celle des IDE effectivement décaissés, l’accélération de la mise en œuvre des projets autorisés, en particulier des projets de grande envergure, constitue une priorité afin de transformer les engagements financiers en capacités de production concrètes et de soutenir durablement la croissance.

VNA/CVN