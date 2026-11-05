VLF 2026 : les Hauts plateaux misent sur la logistique pour conquérir les marchés internationaux

Le 14 e Forum de la logistique du Vietnam (VLF 2026), placé sous le thème "Connecting Highland Logistics, Reaching Out to Global Value Chains" (Relier la logistique des Hauts Plateaux aux chaînes de valeur mondiales), se tiendra les 6 et 7 novembre 2026 dans le quartier de Quy Nhon, province de Gia Lai, a annoncé le ministère de l’Industrie et du Commerce.

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Photo : VNA/CVN

Organisé sous l’égide de ce ministère, ce rendez-vous annuel vise à élaborer des solutions novatrices pour lever les goulets d’étranglement infrastructurels et réduire les coûts de transport dans les régions du Centre et des Hauts plateaux du Centre.

L'événement réunira environ 600 délégués, dont des représentants des ministères et des secteurs, des dirigeants des provinces et villes du Centre et des Hauts plateaux du Centre, des représentants d’organisations internationales, ainsi qu’un grand nombre d’experts et de représentants d’entreprises nationales et étrangères opérant dans les secteurs de la production et de l’import-export.

Le Centre et les Hauts plateaux bénéficient d’un vaste réseau de ports maritimes le long du littoral et de corridors économiques Est-Ouest reliant les zones d’approvisionnement en matières premières, les zones industrielles et les postes-frontières aux marchés de consommation. Toutefois, les flux de marchandises restent fortement tributaires du réseau routier. Les liaisons transversales, les plateformes de groupage, les entrepôts frigorifiques et les services de transport multimodal demeurent insuffisamment coordonnés, entraînant une augmentation des délais et des coûts logistiques.

Cette situation souligne la nécessité de renforcer l’intégration entre les zones de production, les postes-frontières et les ports maritimes afin d’améliorer la fluidité des échanges et la compétitivité des chaînes d’approvisionnement.

Dans ce contexte, le VLF 2026 constitue une opportunité majeure de discuter du développement de la filière logistique dans une phase de transition face aux nouvelles exigences internationales et intérieures, tout en contribuant à renforcer la compétitivité de l'économie, à stimuler l'essor régional et à perfectionner la gouvernance sectorielle à l'échelle nationale.

Durant les deux journées de travaux, les participants se concentreront sur les principaux enjeux et proposeront des pistes de solution, notamment l’optimisation des corridors de transport reliant les zones de production des matières premières aux ports maritimes du Centre, le développement des infrastructures d’entreposage et d’une chaîne du froid répondant aux normes internationales, ainsi que la réduction des coûts logistiques, qui restent actuellement élevés.

Outre la séance plénière prévue dans la matinée du 7 novembre, le Forum organisera deux sessions thématiques approfondies, intitulées respectivement "Perfectionner les politiques et le cadre juridique et institutionnel afin de répondre aux besoins de développement des services logistiques dans le nouveau contexte" et "Identifier les opportunités de percée pour la logistique du Centre".

Ces sessions permettront à des experts internationaux, à des associations professionnelles et à des entreprises d’échanger et de faire le point sur les tendances de la logistique verte et de la numérisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, dans le but de renforcer la compétitivité des produits vietnamiens.

Les préparatifs du forum entrent dans leur phase finale. Les modalités d’inscription et les informations relatives au programme sont régulièrement actualisées par le comité d’organisation sur le portail officiel : https://vlf.logistics.gov.vn.

VNA/CVN