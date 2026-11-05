Le Vietnam synchronise énergie, IA et infrastructures pour doper sa croissance

Informa Markets Vietnam a donné mercredi 4 novembre à Hô Chi Minh-Ville le coup d’envoi d’un cycle de conférences spécialisées dédiées aux enjeux de l’énergie, de l’intelligence artificielle (AI) et des infrastructures durables.

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Photo : VNA/CVN

Selon plusieurs experts participant à cet événement coorganisé par Informa Markets Vietnam, l’Association de l’énergie urbaine d’Asie-Pacifique (APUEA), l’Association d’Internet du Vietnam (VIA) ainsi que le Club vietnamien du cloud computing et des centres de données (VNCDC), le Vietnam émerge désormais comme le nouveau moteur de la croissance des infrastructures de données dans la région. Cette dynamique est portée par l’adoption massive de l’intelligence artificielle, l’essor du cloud computing, la commercialisation de la 5G et une transformation numérique profonde.

Toutefois, pour concrétiser ces opportunités et les muer en moteurs de croissance, le Vietnam doit orchestrer une préparation globale : de la garantie d'un approvisionnement en énergie verte à la connectivité des câbles sous-marins internationaux, jusqu'à la mise aux normes mondiales de ses capacités opérationnelles.

L’essor de l’intelligence artificielle est en train de remodeler en profondeur l’ensemble des infrastructures numériques mondiales, a constaté Trân Huu Dung, directeur du Parc logiciel de Quang Trung (QTSC) et représentant pour le Sud de l’Association d’Internet du Vietnam (VIA). Selon lui, derrière chaque application d’IA révolutionnaire se cachent des exigences drastiques en matière de puissance de calcul, de stockage, de connectivité, d’alimentation électrique et de solutions de refroidissement.

Cette demande est corroborée par les chiffres saisissants d’études internationales. Les prévisions indiquent que d’ici 2030, les investissements mondiaux dans les infrastructures de calcul atteindront 6.700 milliards de dollars, dont environ 5.200 milliards de dollars seront exclusivement dédiés aux infrastructures d’IA. Par ailleurs, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) souligne que la consommation électrique des centres de données va presque doubler d’ici 2030 pour atteindre environ 950 milliards de kWh, tandis que celle des centres de données spécifiquement dédiés à l’IA devrait tripler sur la même période.

Sur le plan réglementaire, le Vietnam s’adapte à cette mutation. La Loi sur les télécommunications autorise désormais les investisseurs étrangers à détenir jusqu’à 100% du capital des entreprises de centres de données et de cloud computing, ouvrant ainsi la voie à l’adoption de technologies de pointe, de capitaux et d’expertises managériales à l’international. En parallèle, la Loi sur la protection des données personnelles fixe des normes strictes et transparentes en matière de sécurité, de sûreté des données et de responsabilité pour les organismes de traitement.

Sur la question énergétique, Nguyên Thi Phuong Yên, directrice adjointe du Centre d’information sur l’énergie et le développement du marché de l’électricité relevant du Département de l’électricité du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que le secteur énergétique mondial traverse de profondes mutations, teles que la transition énergétique, l’émergence de nouvelles technologies et la transformation numérique.

Plus encore, l’exigence d’une gestion plus efficace des ressources redéfinit non seulement les modes de production, d’approvisionnement et de consommation d’énergie, mais bouleverse également le modèle de développement de pans entiers de l’économie.

Photo : VNA/CVN

Pour le Vietnam, l’énergie demeure le socle du développement socio-économique, de la compétitivité nationale et de la réalisation des objectifs de développement durable. Face à une demande énergétique croissante, l’enjeu ne se limite plus à garantir un approvisionnement suffisant, sûr et stable. Il s’agit désormais de bâtir progressivement un système énergétique moderne et performant, capable de s’adapter aux mutations rapides des technologies et du marché.

Nguyên Thi Phuong Yên a par ailleurs souligné que pour atteindre ces objectifs, le Vietnam ne se contentait pas de perfectionner son cadre réglementaire et de développer ses infrastructures. Le pays mise également sur l’innovation, l’adoption technologique, la mobilisation des investissements et le renforcement des partenariats public-privé. Dans cette optique, au-delà de la diversité des technologies disponibles, l’essentiel réside dans une approche intégrée capable de faire converger politiques publiques, technologies, marchés et investissements.

De plus, lorsque les orientations politiques s’alignent sur les besoins réels du secteur énergétique, elles se traduisent par des solutions concrètes. Parallèlement, l’intégration de technologies de pointe ouvre de nouvelles opportunités d’investissement tout en répondant à la demande du marché.

C’est pourquoi les autorités de régulation doivent jouer un rôle de facilitateur et structurer cet écosystème. De leur côté, les entreprises et les investisseurs apportent les ressources, l’expertise technologique et le retour d’expérience du terrain, tandis que les organisations internationales et les associations professionnelles stimulent le partage de connaissances et élargissent la coopération.

Partageant cet avis, le Prof.-Dr Nguyên Van Phuoc, président de l’Union des associations scientifiques et techniques de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que l’interconnexion des réseaux industriels spécialisés permettra aux entreprises de sélectionner des technologies homogènes, d’évaluer les performances, les coûts de l’exploitation et de la maintenance, avec pour objectifs une utilisation efficiente des ressources et le renforcement de la compétitivité.

De leur côté, l’Union des associations scientifiques et techniques et l’Association de l’eau et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville se sont dit prêtes à coopérer avec des partenaires nationaux et internationaux afin de jeter un pont entre théorie et pratique, de stimuler le transfert technologique et de développer le capital humain.

Par ailleurs, le décloisonnement entre le secteur de l’énergie et des domaines tels que l’industrie, les technologies de refroidissement, la gestion des ressources en eau, les infrastructures numériques et les centres de données témoigne non seulement de liens de plus en plus étroits mais reflète aussi une véritable dynamique d’intégration.

Dès lors, il apparaît clairement que l’efficacité énergétique et le développement durable ne sont plus l’apanage du seul secteur de l’énergie, mais s’imposent désormais comme un élément important pour la compétitivité globale de l’économie.

VNA/CVN