Franconomics 2026 : le capital humain guide la transformation technologique

Le Forum international Franconomics 2026 s’est ouvert le 5 novembre à Hanoï autour des enjeux du capital humain, de l’égalité et de la transformation sociale à l’ère numérique. Les échanges portent notamment sur les défis de l’intelligence artificielle et les moyens de garantir une transition inclusive.

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La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans une atmosphère formelle et professionnelle, réunissant de nombreux experts, universitaires et représentants d’organisations internationales, ainsi qu’un grand nombre de jeunes Vietnamiens et étrangers. Cette diversité de participants témoigne de l’intérêt porté aux enjeux des mutations technologiques et à leurs répercussions sur la société.

Selon le comité d’organisation, le Forum a reçu plus de 100 propositions d’articles scientifiques, dont 28 contributions internationales, provenant de chercheurs de plus de dix pays.

Les nouvelles technologies, entre opportunités et risques d’exclusion

Parmi les questions au centre des discussions figure la capacité des sociétés à suivre le rythme des innovations technologiques, notamment celui de l’intelligence artificielle (IA).

Pour Rigobert Pinga Pinga, représentant par intérim de l’OIF pour l’Asie-Pacifique, "l’accélération des innovations constitue l’un des principaux défis actuels. Si les nouvelles technologies ouvrent des perspectives considérables, elles risquent également d’accentuer les écarts entre les personnes qui disposent des compétences nécessaires pour s'y adapter et celles qui n'y ont pas accès", a-t-il souligné. "Le principal défi est de savoir si nous sommes prêts à suivre ce rythme et si cette accélération ne risque pas de laisser certaines personnes à la traîne". Il met notamment en garde contre le risque de voir les inégalités existantes se creuser davantage sous l'effet de la transformation numérique.

Face à cet enjeu, l'OIF entend notamment accompagner la jeunesse dans l'acquisition de compétences numériques. Rigobert Pinga Pinga cite le programme B-Click, consacré au renforcement de la maîtrise des outils numériques chez les jeunes. L'apprentissage de la langue française constitue également un levier d'accompagnement, grâce à des programmes mobilisant des enseignants bénévoles dans les pays bénéficiaires.

L'humain au centre du pouvoir décisionnel

La question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur numérique constitue un autre axe important du Forum.

Manuel Jobert, vice-président chargé des relations internationales, des partenariats et de la Francophonie à l'Université Jean Moulin Lyon 3, estime que les politiques en faveur de l'égalité doivent évoluer pour tenir compte des transformations du secteur technologique. "Les femmes y restent notamment moins présentes, ce qui appelle, selon lui, une adaptation des mesures existantes afin de leur garantir davantage de possibilités d'accès et de participation", a-t-il indiqué.

S'agissant de la préparation des jeunes aux métiers de demain, il insiste sur l'importance d'une solide formation intellectuelle et culturelle. Celle-ci doit leur permettre de développer leur capacité d'adaptation et de faire des choix éclairés dans un environnement professionnel en constante évolution.

Il invite ainsi les jeunes à ne pas craindre les nouvelles technologies, sans pour autant leur attribuer la capacité de résoudre l'ensemble des problèmes. "L'humain doit rester au cœur du pouvoir décisionnel", a-t-il rappelé, soulignant que l'intelligence artificielle ne saurait se substituer au jugement et à la réflexion humains.

Des échanges scientifiques pour bâtir des solutions concrètes

Au-delà des interventions en séance plénière, le programme prévoit trois sessions thématiques parallèles consacrées à l'égalité des genres dans les secteurs technologiques, au développement des ressources humaines et à l'évolution des compétences sur le marché du travail, ainsi qu'à l'innovation sociale, à la gouvernance et au développement durable à l'ère de l'IA.

Une table ronde réunissant des universitaires et des experts de l'OIF doit également permettre de confronter les analyses sur les conditions d'une transformation sociale inclusive et les réponses à apporter aux défis émergents.

Au total, 12 communications, sélectionnées parmi 106 propositions, sont programmées dans les trois sessions parallèles. Les contributions scientifiques retenues pourront par ailleurs être publiées dans les actes du Forum, dotés d'un numéro ISBN.

À travers cette rencontre, Franconomics 2026 entend ainsi nourrir le dialogue entre universités, entreprises et pouvoirs publics. Un enjeu majeur se dégage des échanges : faire en sorte que les progrès technologiques s'accompagnent d'un développement des compétences, d'un accès plus équitable aux opportunités et d'une place centrale accordée à l'humain.

L’événement est organisé conjointement par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Institut international de la Francophonie de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Université VinUni, avec le concours de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et de partenaires internationaux.

Organisé les 5 et 6 novembre, le Forum international Franconomics 2026 propose deux temps forts. La première journée, accueillie à l’Université VinUni, est consacrée aux échanges scientifiques et aux discussions entre experts. Le 6 novembre, les participants se rendront dans la province de Bac Ninh pour visiter une entreprise industrielle intégrant des technologies de pointe dans ses activités de production.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN