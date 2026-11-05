Mong Cai : les échanges commerciaux au poste-frontière en hausse de 19% en 10 mois

Au cours des dix premiers mois de 2026, la valeur des échanges commerciaux au poste-frontière de Mong Cai, dans la province de Quang Ninh (Nord), a atteint près de 5,7 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an.

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Photo : VNA/CVN

Cette dynamique s’accompagne de progrès dans les échanges transfrontaliers, la modernisation des infrastructures et l’attraction des investissements.

Selon le comité de gestion des zones économiques de Quang Ninh, le volume de marchandises acheminées a atteint 2,3 millions de tonnes sur cette période. Les recettes budgétaires issues des activités d’import-export se sont élevées à près de 4 100 milliards de dôngs, soit une progression de 85% par rapport aux dix premiers mois de 2025. Parallèlement, près de 6,8 millions de passages de personnes ont été enregistrés, en hausse de 14%.

Concernant le projet de construction d’un poste-frontière intelligent, huit voies de contrôle automatique ont été achevées au pont Bac Luân I. Leur mise en service est prévue en décembre 2026, en coordination avec la partie chinoise. Dans le cadre de la création d’une zone de coopération économique transfrontalière, le Vietnam et la Chine ont également achevé deux cycles de négociations au niveau gouvernemental entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère chinois du Commerce. Les deux parties sont parvenues à un accord de principe sur l’emplacement, le périmètre et les domaines prioritaires de coopération.

Les autorités poursuivent également leurs efforts pour attirer les investissements et lever les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises. Au cours des dix premiers mois de l’année, elles ont examiné 26 projets accusant des retards de mise en œuvre et continuent d’assurer le suivi des autres projets concernés.

À ce jour, les zones situées en dehors des parcs industriels comptent 115 projets d’investissement, dont 12 projets à capitaux étrangers, pour un capital enregistré de près de 211 millions de dollars, et 103 projets nationaux ne relevant pas du budget public, représentant plus de 32.000 milliards de dôngs.

Le parc industriel Texhong Hai Hà accueille 37 projets à capitaux étrangers, pour un investissement total de plus de 2,2 milliards de dollars. Celui de Hai Yên compte huit projets, dont cinq à capitaux étrangers, représentant plus de 380 millions de dollars de capitaux enregistrés, et trois projets nationaux, totalisant plus de 1.400 milliards de dôngs.

Enfin, la province prévoit de soumettre aux ministères et aux organes centraux plusieurs propositions visant à lever les obstacles réglementaires, à élargir la liste des produits autorisés et à prolonger les horaires d’ouverture des postes-frontières.

VNA/CVN