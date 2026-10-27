Forum économique d’automne 2026 : façonner l’avenir de l’économie numérique de l’ASEAN

L’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (ASEAN Digital Economy Framework Agreement - DEFA) ambitionne de jeter les bases d’un marché numérique régional. Sa mise en œuvre effective dépendra toutefois de l’interconnexion des systèmes nationaux, de la compatibilité des réglementations et de la simplification des transactions transfrontalières.

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Pour le Vietnam, l’interconnexion des infrastructures numériques publiques constitue un levier concret pour transformer les engagements d’intégration régionale en opportunités commerciales.

Lors d’une session organisée le 27 octobre dans le cadre du Forum économique d’automne 2026, les intervenants ont souligné que le défi de l’ASEAN consistait moins à uniformiser les règles qu’à rendre les systèmes existants interopérables, tout en garantissant la sécurité des données.

Lancé en septembre 2023, le DEFA couvre notamment le commerce numérique, les flux de données, les paiements électroniques, la protection des consommateurs, l’intelligence artificielle et les technologies financières (fintech). Selon une étude de l’ASEAN, sa mise en œuvre intégrale pourrait faire passer la valeur de l’économie numérique régionale d’environ 1.000 milliards de dollars à 2.000 milliards de dollars d’ici à 2030. Les négociations ont été achevées fin mai 2026, et la signature de l’accord est prévue lors du 49e Sommet de l’ASEAN, en novembre 2026.

John Low, associé principal et co-directeur général de Roland Berger pour l’Asie du Sud-Est, a estimé que le DEFA marquait une nouvelle étape de l’intégration régionale, portée par les données, les services numériques et les technologies avancées. Il a souligné que la gouvernance des données devait être considérée comme une infrastructure économique stratégique, conciliant libre circulation des données, protection de la vie privée, secrets commerciaux et cybersécurité. La priorité devrait être accordée à la compatibilité des cadres juridiques et à la reconnaissance mutuelle plutôt qu’à l’uniformisation des réglementations.

Felix Sharief, vice-président chargé des politiques publiques et des relations gouvernementales chez DANA Indonésie, a pour sa part identifié trois leviers pour renforcer l’interconnexion des paiements numériques : les interfaces de programmation ouvertes (Open API), les normes de paiement de détail et les systèmes de paiement instantané. Les connexions par QR code déjà établies entre l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour illustrent les possibilités offertes par l’interopérabilité. Le DEFA pourrait également favoriser le développement de la finance ouverte et de la vérification électronique de l’identité des clients (e-KYC), dans le respect des exigences légales et des impératifs de sécurité.

Ellina Binti Roslan, directrice générale du Centre malaisien pour la quatrième révolution industrielle (MYCentre4IR), a rappelé que l’interopérabilité n’exigeait pas des législations identiques. Le Guichet unique de l’ASEAN permet déjà aux douanes d’échanger des documents commerciaux électroniques, notamment les certificats d’origine. Elle a recommandé de privilégier les documents commerciaux, les paiements, l’identité numérique et le partage de données, tout en renforçant leur protection et en simplifiant les obligations des petites et moyennes entreprises.

Nguyên Van Thuât, directeur adjoint du Département de l’économie numérique et de la société numérique du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, a proposé de renforcer l’interconnexion des infrastructures numériques publiques (DPI) des pays membres. Cette démarche permettrait aux entreprises vietnamiennes de vérifier leurs partenaires, de signer des contrats électroniques, de recevoir des paiements transfrontaliers et d’échanger des documents numériques plus facilement.

Le responsable vietnamien a préconisé l’adoption de normes techniques communes, ainsi que la reconnaissance mutuelle des identités numériques et des signatures électroniques lorsque les conditions le permettent. Il a également recommandé de lancer des projets pilotes avant d’étendre les dispositifs à l’ensemble de la région.

Sans imposer un système numérique unique, cette approche nécessite des normes communes, des mécanismes d’authentification fiables et une protection efficace des données. Pour les entreprises, notamment les PME, le succès du DEFA se mesurera à la réduction des coûts et des délais de transaction ainsi qu’à un meilleur accès aux marchés régionaux.

VNA/CVN