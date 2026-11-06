Phu Quôc accélère sa transition verte en vue du Sommet de l’APEC 2027

À l’approche du Sommet de l’APEC 2027, Phu Quôc accélère sa transition écologique pour concilier essor touristique, protection des écosystèmes et modernisation des infrastructures. Six piliers stratégiques doivent faire de l’île un modèle de ville insulaire durable et à zéro émission nette.

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Photo : VNA/CVN

Érigée en futur centre du tourisme écologique et moteur de l’économie maritime de portée nationale et internationale, l’île de Phu Quôc (province d’An Giang) est confrontée à l’urgence de transformer son modèle de croissance vers un développement vert et durable. La forte progression du tourisme, conjuguée aux pressions exercées par les infrastructures sur les écosystèmes naturels, impose de nouvelles exigences à l’île, notamment à l’approche du Sommet de l’APEC 2027 qu’elle s’apprête à accueillir.

Une pression sur les écosystèmes qui appelle des changements

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Ces dernières années, le tourisme à Phu Quôc a connu une forte croissance, avec plus de 8,2 millions de visiteurs en 2025 et plus de 7,8 millions au cours des huit premiers mois de 2026. Parmi eux, les touristes internationaux ont été plus de 1,7 million, soit une hausse de 57,6%. Toutefois, les infrastructures environnementales restent insuffisantes : seulement 17% des eaux usées domestiques sont collectées et traitées, tandis que la proportion d’établissements touristiques ayant obtenu un label vert se situe entre 1 et 3%. Les technologies de traitement des déchets permettant de récupérer de l’énergie ne sont pas encore déployées.

La pression du développement affecte également les écosystèmes marins. De nombreuses prairies sous-marines ont disparu et la diversité des espèces vivant dans ces milieux et les récifs coralliens a diminué. La vulnérabilité particulière des villes insulaires face au changement climatique, conjuguée à l'augmentation de la population due aux migrations, accentue encore les pressions sur les ressources naturelles et l'environnement.

Selon Trân Minh Khoa, président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, la priorité actuelle est de transformer le modèle de croissance. Les 21 projets d’infrastructures destinés à l’APEC 2027, associés au développement durable et représentant un investissement total de plus de 137.000 milliards de dôngs, devraient servir de levier pour moderniser les infrastructures, accélérer la transition verte et protéger les écosystèmes, en vue de construire une ville intelligente à faibles émissions.

Définir les piliers de la transition verte

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La province d’An Giang coopère avec l’Université VinUni pour élaborer et mettre en œuvre le projet intitulé "Transition verte de la zone spéciale de Phu Quôc pour la période 2026-2035, avec une vision à l’horizon 2050". L’ambition est de faire de l’île un modèle de ville insulaire maritime à zéro émission nette (Net-Zero). Le projet repose sur six piliers : les transports verts, les infrastructures urbaines vertes, le tourisme vert, la conservation de la nature, l’énergie verte et la gouvernance numérique. Des objectifs précis sont définis pour chaque étape.

Dans le domaine des transports verts et intelligents, Phu Quôc vise une proportion de 50% de transports publics utilisant des énergies vertes en 2027, puis 100% en 2035. La part des véhicules motorisés écologiques devrait, quant à elle, atteindre respectivement 10% et 100%. L’île prévoit également de créer un corridor de mobilité verte reliant l’aéroport, les ports maritimes et les sites accueillant les événements de l’APEC 2027.

Concernant les infrastructures urbaines vertes et résilientes, l’objectif pour 2027 est de porter à 70% la proportion de la population ayant accès à l’eau potable, de collecter plus de 30% des eaux usées et de traiter 30% des déchets grâce à des technologies modernes permettant la récupération d’énergie. D’ici 2030, l’accès à l’eau potable devrait couvrir 100% de la population. En 2035, le taux de collecte des eaux usées devra atteindre 80% et le traitement des déchets par des technologies modernes avec récupération d’énergie, 100%. Phu Quôc prévoit également de tester le modèle de "ville éponge" (Sponge City), qui vise à renforcer l’infiltration, le stockage, la filtration naturelle et la réutilisation des eaux de pluie afin de réduire les inondations.

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Dans le secteur touristique, les autorités élaboreront un ensemble de critères pour l'attribution du label vert, avec pour objectif de certifier 30% des établissements touristiques en 2027 et 80% en 2035. Les principales mesures porteront sur le développement d'un tourisme sans déchets plastiques, la mise en place d'un label vert pour les sites touristiques, la gestion de la capacité d'accueil des destinations et le maintien de plages propres.

Bùi Quôc Thai, directeur du Service du tourisme d'An Giang, a indiqué que le secteur travaillerait avec les organismes compétents et les collectivités locales pour concrétiser la stratégie nationale de croissance verte. Les priorités consistent à sensibiliser davantage la population, à définir des critères et des espaces touristiques verts, à accélérer la transformation numérique et à développer un tourisme associé à la protection des ressources naturelles et du patrimoine culturel local.

En matière de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, Phu Quôc entend maintenir son taux de couverture forestière entre 60 et 61%. L'île prévoit de restaurer, d'ici 2027, 20% des superficies dégradées d'écosystèmes marins, de zones humides et de forêts naturelles, puis de porter cette proportion à 70-80% en 2035.

Le pilier de l'énergie verte intelligente prévoit de promouvoir l'installation de panneaux solaires sur les toitures, associés à des systèmes de stockage par batteries (BESS), dans les complexes touristiques, les hôtels et les bâtiments publics. La part des énergies renouvelables dans la consommation électrique devrait atteindre 35% en 2027 et 50% en 2035. Parallèlement, les réseaux électriques intelligents devraient desservir 40% de la population en 2027 et 90% en 2035.

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Le sixième pilier porte sur l'évolution des comportements, la gouvernance numérique et l'application des technologies de mesure, de déclaration et de vérification (MRV) des émissions de carbone. Phu Quôc vise le tri des déchets à la source dans 100% des foyers dès 2027. Le taux de collecte des déchets plastiques devra atteindre 85% en 2027 et 100% à partir de 2030. Les autorités construiront également une infrastructure commune de données vertes et un système numérique MRV destiné au suivi et à la déclaration des émissions de carbone, afin de faciliter une gestion en temps réel.

Accélérer les projets d'infrastructures environnementales

Parmi les 21 projets d'infrastructures liés à l'APEC 2027, Phu Quôc met en œuvre cinq projets de traitement des déchets et des eaux usées, représentant un investissement total de plus de 1.900 milliards de dôngs, afin de remédier aux principaux problèmes environnementaux de l'île.

La Compagnie générale par actions de l'eau et de l'environnement de Binh Duong (BIWASE) réalise trois projets : une usine de traitement des déchets solides ménagers de Bai Bon, une usine de traitement des déchets solides ménagers d'An Thoi et une centrale électrique alimentée par les déchets de Bai Bon.

Les deux autres projets concernent une station d'épuration des eaux usées à Duong Dông, d'un investissement de 600 milliards de dôngs et d'une capacité de 15.000 à 20.000 m³ par jour, ainsi qu'une station à An Thoi, représentant 480 milliards de dôngs et disposant d'une capacité de 15.000 m³ par jour. Ces deux installations sont réalisées par un consortium réunissant la Compagnie par actions des technologies environnementales vertes Seraphin et la Compagnie par actions de développement de l'investissement et de la construction du Vietnam.

Une fois opérationnelles, ces installations devraient renforcer les capacités de collecte et de traitement des déchets ménagers, permettre de mettre progressivement fin au dépôt des déchets sur le site temporaire de Dong Cay Sao et limiter les rejets d'eaux usées non traitées dans l'environnement. La centrale électrique de Bai Bon devrait également valoriser les déchets pour produire de l'électricité, contribuant ainsi à réduire la pression environnementale et à améliorer l'utilisation des ressources.

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En complément, Phu Quôc met en œuvre deux projets de réservoirs d'eau douce, à Cua Can et Duong Dông 2, associés à des usines de production d'eau potable, afin d'accroître les capacités de stockage et d'approvisionnement de l'ensemble de l'île. Selon les représentants des investisseurs, ces deux projets devraient fournir près de 85.000 m³ d'eau potable supplémentaires par jour au réseau insulaire une fois mis en service. Les canalisations reliant les réservoirs aux différentes zones contribueront à sécuriser l'approvisionnement, à stocker les réserves pendant la saison des pluies et à réduire les risques de pénurie durant la saison sèche.

En tant qu'île ne disposant d'aucune alimentation directe en eau depuis le continent, Phu Quôc doit renforcer son autonomie hydrique, notamment dans un contexte de changement climatique et de multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. La mise en œuvre coordonnée des projets d'approvisionnement en eau, de traitement des déchets et des eaux usées devrait contribuer à améliorer le cadre de vie, à protéger les écosystèmes et à rehausser la qualité de vie des habitants. Elle permettra également de poser les bases d'un développement de Phu Quôc en tant que ville intelligente, écologique, moderne et durable.

VNA/CVN