Le chef du Parti rencontre des vétérans et contributeurs de la révolution dans le Sud

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé une rencontre, lundi 24 avril à Hô Chi Minh-Ville, avec des vétérans révolutionnaires, des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et des bénéficiaires exemplaires de politiques sociales dans le Sud, à l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Le dirigeant a salué les soldats vietnamiens pour avoir surmonté d’innombrables difficultés, dangers et défis afin d’écrire les pages d’or de la longue guerre de résistance du pays, créant ainsi la "posture vietnamienne debout" dans le cours de l’histoire. Durant ces années difficiles de guerre, animés par leur profond patriotisme, leur courage et leur détermination inébranlable, ils ont surmonté toutes les pertes et tous les sacrifices, contribuant ainsi de manière significative à la victoire de la révolution vietnamienne.

Les informant de plusieurs sujets d’inquiétude, notamment la politique de réorganisation des unités administratives et la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, il a affirmé que le Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti avaient examiné en profondeur, évalué et pris en compte divers aspects afin de parvenir à un large consensus sur la mise en œuvre de cette politique, qui a également recueilli le soutien de la population dans tout le pays, considérant qu’il s’agissait d’une véritable révolution.

Après la réorganisation et la fusion des localités du Sud, de Binh Thuân vers le sud, y compris Lâm Dông et Dac Nông, le nombre de provinces et de villes passera de 22 à 9, a-t-il indiqué, soulignant que cela créera un espace de développement diversifié en termes de nature, d’économie et de culture ; et visera à générer de nouvelles forces motrices, de nouveaux potentiels et de nouveaux espaces de développement.

Pour Hô Chi Minh-Ville uniquement, le secrétaire général Tô Lâm a exhorté l’organisation municipale du Parti, l’administration et la population à redoubler d’efforts et à prendre des mesures plus drastiques pour faire de la ville une métropole civilisée et moderne, jouant le rôle de zone urbaine spéciale, menant la nation dans l’industrialisation et la modernisation, et apportant une contribution de plus en plus significative à la région et au pays tout entier.

Il a exprimé l’espoir que la ville élargie de Hô Chi Minh-Ville, qui englobera les provinces actuelles de Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu, deviendra un moteur majeur, un moteur de développement pour l’ensemble des régions du Sud-Est, du Sud-Ouest, des Hauts plateaux et du Centre-Sud. Elle se transformera en une mégapole internationale, leader régional, tout en servant de pôle de développement global, reliant la ville à ses environs. Dans ce processus, les localités du sud non seulement "accompagneront" la ville, mais joueront également un rôle proactif de partenaires stratégiques dans la co-création d’un espace socio-économique et culturel commun.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de garantir l’utilisation efficace de ressources humaines de haute qualité issues de toutes les localités concernées lors du processus de fusion des unités administratives provinciales.

La nomination des responsables doit privilégier la sélection de personnes compétentes, garantissant une approche équilibrée, harmonieuse et solidaire, a-t-il déclaré, notant l’importance d’exploiter pleinement les talents et les expériences de gestion des différentes régions afin de maximiser le potentiel des nouvelles unités administratives.

Il convient d’accorder une attention particulière à la garantie d’une protection sociale globale et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement, la priorité étant donnée à la réduction des écarts de développement entre les régions, en particulier les zones nouvellement fusionnées et les zones défavorisées.

Il est également nécessaire de protéger rigoureusement les ressources naturelles et l’environnement écologique, notamment dans les provinces dotées de forêts et de zones maritimes, et de poursuivre un développement durable et harmonieux pour les générations actuelles et futures, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation, des soins de santé, de la culture et des sports ; de réduire progressivement les écarts de qualité des services publics entre les régions et les unités fusionnées ; de promouvoir un mode de vie civilisé et moderne, tout en préservant la riche identité culturelle de la nation.

En outre, la défense nationale, la sécurité et l’ordre social doivent être fermement renforcés afin de garantir la stabilité politique et sociale en toutes circonstances, en particulier dans le contexte des grandes localités, d’une forte intégration régionale et d’une profonde intégration internationale, a-t-il ajouté.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission de la sensibilisation et de l’éducation et de la mobilisation des masses, a remis l’insigne de 45 ans de participation au Parti à Trân Tri Dung, ancien membre du Comité central du Parti et ancienne secrétaire du Comité provincial du Parti de Trà Vinh ; au général de corps d’armé Trân Don, ancien membre du Comité central du Parti et ancien vice-ministre de la Défense; et à Nguyên Nam Viêt, secrétaire du Comité provincial du Parti de Long An.

