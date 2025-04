50e anniversaire de la réunification : des troupes cambodgiennes et lao répètent à Binh Duong

Des soldats de l'Armée populaire lao et de l'Armée royale cambodgienne sont arrivés dans la province méridionale de Binh Duong pour participer aux répétitions du défilé militaire marquant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Photo : VNA/CVN

À l'invitation du ministère vietnamien de la Défense, le défilé de cette année accueillera des délégations militaires venues de Chine, du Laos et du Cambodge. Cette première participation de forces armées étrangères à un défilé militaire national au Vietnam témoigne de l'essor de ses relations internationales dans le domaine de la défense et du renforcement de la coopération avec ces pays.

Lors d'une cérémonie d'accueil des délégations lao et cambodgienne, le colonel Nguyên Dinh Chuân, commissaire politique du commandement militaire de la province de Binh Duong, a souligné qu'accueillir et soutenir les délégations militaires internationales est à la fois une responsabilité et un grand honneur pour la province de Binh Duong.

Photo : VNA/CVN

Les représentants des délégations lao et cambodgienne ont tous exprimé leur fierté de prendre part à cette commémoration historique et ont affirmé leur détermination à contribuer pleinement à son succès.

Le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le 30 avril prochain, sera l'occasion d'une célébration grandiose, dont le point culminant sera un défilé militaire et civil. Cet événement symbolisera l'unité internationale et les partenariats solides forgés par les efforts communs en faveur de la paix et de l'indépendance.

VNA/CVN