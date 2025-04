Le PM Pham Minh Chinh encourage les troupes avant le grand défilé du 30 avril



Le 19 avril, dans la province de Dông Nai (Sud), le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a rendu visite aux forces de l'armée, de la police et des milices en entraînement pour le défilé célébrant le 50 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975).

Plus de 13.000 personnes issues de l'Armée populaire, de la Police populaire et des milices participeront à l'événement.

À Biên Hoà, province de Dông Nai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté aux répétitions des troupes, saluant leur discipline, leur coordination et leur posture solennelle.

Dans son discours, il a salué les efforts soutenus et l’esprit de responsabilité des forces impliquées, qui ont suivi près de cinq mois d’entraînement intensif. Il a également félicité la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense pour leur encadrement rigoureux et leur organisation efficace.

Esprit des "cinq plus"

Le chef du gouvernement a demandé aux unités d’adhérer à l’esprit des "cinq plus" : la préparation la plus rigoureuse, le moral le plus élevé, les mouvements les plus précis, la coordination la plus efficace et le soutien logistique le plus soigné. Il a exprimé sa confiance que les forces accompliront brillamment leur mission lors de cette journée historique.

Le même jour, le Premier ministre a également visité les unités de la Police populaire en entraînement à Long Thành, province de Dông Nai. Il a salué les quelque 4.000 officiers et soldats pour leur discipline, leur résilience et leur détermination.

Le Premier ministre a exhorté chaque officier et soldat à considérer cette mission comme une responsabilité politique exceptionnelle et un honneur pour la Police populaire. Il a insisté sur la nécessité d’un esprit de sérieux, d’urgence et de coopération étroite afin d’assurer le succès de leur mission.

Enfin, il a chargé le ministère de la Police de coopérer étroitement avec le ministère de la Défense et les autorités locales pour garantir le bon déroulement du défilé et la sécurité absolue de toutes les activités liées à la célébration.

Il a exprimé sa conviction que toutes les forces concernées contribueront ensemble au succès de la commémoration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

