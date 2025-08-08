Le Vietnam et l’Angola célèbrent 50 ans de relations diplomatiques

Le Vietnam et l’Angola ont célébré le 50 e anniversaire de leurs relations diplomatiques (12 novembre 1975-2025) lors d’une cérémonie organisée le 7 août à Luanda.

Photo : VNA/CVN

Le président de la République Luong Cuong, son épouse et une haute délégation vietnamienne, en visite d’État dans ce pays africain, étaient présents à l’événement.

Organisé par l’ambassade du Vietnam en Angola, cet événement a réuni le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, des dirigeants du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), des membres du corps diplomatique, des amis locaux et environ 400 représentants de la communauté vietnamienne en Angola.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a déclaré que cet anniversaire constituait une étape importante pour les deux pays, d’autant plus qu’il était célébré dans le cadre de la visite du président Luong Cuong, le premier voyage en Angola d’un haut dirigeant vietnamien depuis près de 20 ans.

Il a rappelé que l’étroite amitié entre le Vietnam et l’Angola s’est forgée depuis leurs luttes de libération nationale. Des visites marquantes, telles que celles du leader du MPLA Agostinho Agostinho Neto au Vietnam en 1971 et du général Vo Nguyên Giap en Angola en 1980, ont contribué à consolider la solidarité.

Le 12 novembre 1975, un jour seulement après la déclaration d’indépendance de l’Angola, les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques, posant les bases d’une relation solide fondée sur les valeurs communes d’indépendance, de liberté et de développement.

Au cours des cinq dernières décennies, cette relation n’a cessé de se développer, marquée par la confiance politique et les liens étroits entre leurs partis, leurs États, leurs gouvernements et leurs peuples. La coopération s’est développée dans de nombreux domaines, de la politique et de la diplomatie à l’économie, la culture, l’éducation, la santé et les échanges interpersonnels.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné l’importance particulière de la visite du président Luong Cuong, qui vise à définir les orientations futures des relations bilatérales et à souligner la politique du Vietnam visant à renforcer sans cesse ses partenariats avec l’Angola et l’Afrique en général. Il a décrit la fraternité et l’amitié entre le Vietnam et l’Angola comme un bien précieux qui doit être préservé et renforcé afin de promouvoir la coopération et de dégager des ressources pour le développement mutuel.

Il s’est dit convaincu qu’avec le soutien des dirigeants des deux pays, une forte détermination politique, un esprit de coopération sincère, ainsi que le soutien et la coordination des amis et partenaires internationaux, les relations bilatérales continueront de prospérer, répondant aux aspirations et aux intérêts des deux peuples et contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde entier.

De son côté, le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, a déclaré que l’Angola et le Vietnam avaient bâti une relation de confiance et étroite, fondée sur la solidarité, le respect mutuel et la coopération amicale, forgée au cours des luttes pour l’indépendance et la liberté.

Il a salué le courage et la résilience du Vietnam, qui ont inspiré le peuple angolais, et a exprimé sa gratitude pour le précieux soutien du Vietnam dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation et de la santé. De nombreux experts angolais formés au Vietnam ont contribué de manière significative au développement de leur pays.

Tourné vers l’avenir, le ministre Tete Antonio a appelé à approfondir la coopération stratégique et à explorer de nouvelles opportunités dans les domaines du commerce, des sciences, des technologies, du tourisme, des échanges culturels et des relations commerciales.

Décrivant la visite du président Luong Cuong comme une démonstration éclatante d’amitié et d’engagement commun à entretenir les relations bilatérales, il a réaffirmé la vision commune des deux pays pour un monde pacifique et prospère, leur confiance dans le multilatéralisme et leur soutien à la résolution pacifique des conflits. Il a ajouté que les deux pays resteront des partenaires fiables sur la scène internationale, protégeant conjointement les intérêts des pays en développement et promouvant la stabilité mondiale.

Lors de la cérémonie, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, coprésident du Comité intergouvernemental Vietnam - Angola, a remis des insignes à plusieurs experts vietnamiens des domaines médical et éducatif en reconnaissance de leurs importantes contributions au développement de l’Angola et aux relations entre les deux pays.

VNA/CVN