Hanoï renforce la promotion des produits OCOP pour élargir son marché

Afin de libérer tout son potentiel et de valoriser l’image de marque OCOP (À chaque commune son produit), Hanoï intensifie ses efforts de promotion commerciale et de connectivité entre l’offre et la demande afin de faire découvrir ces produits locaux uniques à un public plus large. La capitale souhaite approfondir l’appréciation de sa population, de sa culture et de ses spécialités.

Photo : ST/CVN

Avec 1.350 villages artisanaux, soit 40% du total national, Hanoï est considérée comme le berceau du développement de l’OCOP. Depuis 2019, la ville a évalué et noté 3.317 produits OCOP, soit 21,3% de la production totale OCOP du Vietnam. Parmi eux, on compte six produits cinq étoiles, 22 produits potentiels cinq étoiles, 1.571 produits quatre étoiles et 1.718 produits trois étoiles, faisant de Hanoi le leader national en nombre de produits certifiés OCOP.

Un goût de tradition : la sauce soja Cu Dà

Dans la commune de Cu Dà, située dans le district de Thanh Oai, l’artisanat traditionnel de la fabrication de la sauce soja est préservé depuis des générations. Malgré les progrès des machines et des technologies, la sauce soja est toujours fabriquée artisanalement selon des méthodes traditionnelles et ne contient aucun additif.

Désormais certifiée trois étoiles OCOP, la sauce soja Cu Da séduit de plus en plus les consommateurs du pays grâce à sa saveur distinctive et à son arôme riche.

Selon Vu Van Dinh, propriétaire d’un atelier d’artisanat réputé dans le hameau de Thuong, commune de Chuyên My, district de Phu Xuyên, le programme OCOP a permis une percée majeure dans ce village artisanal millénaire de Hanoï. Spécialisé dans le travail du bois, l’incrustation de nacre et la laque, son atelier propose huit produits OCOP quatre étoiles, dont plusieurs sont en cours de candidature pour la reconnaissance cinq étoiles.

Photo : TH/CVN

"Depuis que nous avons intégré le programme OCOP à nos produits, nous sommes beaucoup plus attentifs à la qualité, au design et à l’histoire culturelle de chaque article", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le soutien des autorités locales et municipales en matière de marketing et de promotion commerciale a permis aux produits du village de toucher une clientèle plus large, notamment sur le marché des cadeaux haut de gamme.

Vers une reconnaissance cinq étoiles

Fin 2024, le Vietnam comptait près de 15.000 produits OCOP, dont Hanoï à elle seule représentait 3.317 articles, soit 22,1% du total national. Cependant, seuls six produits de Hanoï ont obtenu la certification cinq étoiles, un chiffre modeste compte tenu du vaste potentiel et de l’avantage concurrentiel de la capitale.

L’obtention du statut cinq étoiles reste un défi de taille, exigeant des critères stricts liés à l’identité régionale, à l’impact communautaire et à la narration culturelle.

L’artisane Phan Thi Thuân, directrice de My Duc Silk Co. Ltd., dans la commune de Phung Xa, district de My Duc, a souligné que si la courtepointe en soie tissée à la main de l’entreprise avait obtenu la certification OCOP cinq étoiles début 2023, d’autres produits, tels que les foulards en soie, les foulards en soie de lotus, les tissages en soie à motifs de lotus et les coussins de mariage en soie de lotus, n’ont obtenu que quatre étoiles.

"Nous nous efforçons depuis des années de faire passer nos produits quatre étoiles à cinq étoiles", a-t-elle expliqué.

Cependant, le processus d’évaluation cinq étoiles exigeant une documentation approfondie des caractéristiques régionales et de l’impact social, leurs produits manquent de preuves, ce qui retarde leur reconnaissance.

Selon Nguyên Dinh Hoa, directeur adjoint du département de l’Agriculture et de l’Environnement de Hanoï, la ville organise chaque année des foires, des conférences et des semaines commerciales pour soutenir le développement des produits OCOP.

Afin d’améliorer la visibilité sur le marché, Hanoï a créé 16 centres d’innovation et de design dédiés à la promotion des produits OCOP et des villages artisanaux, ainsi que 110 salles d’exposition et points de vente, permettant aux consommateurs de reconnaître et d’acheter facilement les produits OCOP authentiques.

Cette année, Hanoï valorisera la marque OCOP grâce à divers événements de promotion commerciale, notamment la Semaine OCOP et la présentation de produits agricoles et des villages artisanaux, afin de stimuler l’engagement des consommateurs et des touristes.

