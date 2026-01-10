Le Vietnam s’oriente vers un développement durable du commerce de détail

Selon le rapport sur le marché intérieur vietnamien 2025 de l'Agence de surveillance du marché relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché vietnamien de la vente au détail de biens et de services a dépassé 7.000.000 milliards de dôngs (266,9 milliards de dollars) en 2025, en hausse d’environ 10% par rapport à 2024, soit le niveau de croissance le plus élevé des cinq dernières années.

Photo : VNA/CVN

Cette progression reflète la reprise du pouvoir d'achat, le renforcement de la confiance des consommateurs et le soutien accru aux produits nationaux. Le pays a modernisé son réseau de distribution avec environ 1.300 supermarchés et 280 centres commerciaux, tandis que les plateformes de l'e-commerce se sont fortement développées, avec un volume de transactions atteignant 32 milliards de dollars, soit environ 12% du chiffre d’affaires total du marché.

Ces évolutions ont amélioré l’expérience des consommateurs et renforcé la compétitivité du commerce de détail face aux acteurs étrangers, tout en accroissant la résilience du marché intérieur. Toutefois, des limites subsistent, notamment une distribution inégale entre zones urbaines et rurales, des infrastructures logistiques et de paiement encore insuffisantes, des coûts élevés et des procédures administratives complexes.

Pour assurer un développement durable, il est nécessaire de simplifier les procédures, d’investir davantage dans les infrastructures logistiques et numériques, de renforcer la surveillance du marché et la protection des consommateurs, et d’encourager les entreprises à adopter des modèles de distribution modernes, combinant vente en ligne et hors ligne.

VNA/CVN