La banque UOB relève sa prévision du PIB du Vietnam pour 2026

Malgré les pressions liées à la politique tarifaire des États-Unis, l’économie vietnamienne a affiché en 2025 une dynamique de croissance robuste, confortant ainsi des perspectives favorables pour 2026. Sur cette base, la banque singapourienne United Overseas Bank Limited (UOB) a relevé sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam en 2026 à 7,5%, contre 7% auparavant.

Photo : VNA/CVN

Selon le dernier rapport de perspectives économiques d’UOB, le PIB réel du Vietnam a progressé de 8,46% en glissement annuel au quatrième trimestre 2025, après une hausse de 8,25% au troisième trimestre. Cette performance s’explique principalement par la stabilité des activités d’exportation et de production, en dépit des effets défavorables des droits de douane imposés par les États-Unis.

La croissance du quatrième trimestre 2025 a largement dépassé les prévisions de Bloomberg (7,7%) ainsi que l’estimation précédente d’UOB (7,2%). Elle constitue par ailleurs le rythme trimestriel le plus élevé depuis 2009, hors période marquée par la pandémie de COVID-19. Sur l’ensemble de l’année 2025, le PIB a progressé de 8%, au-delà de la projection d’UOB (7,7%), tout en restant légèrement inférieur à l’objectif officiel du gouvernement, fixé entre 8,3% et 8,5%, qui supposait une accélération plus marquée en fin d’année.

Les exportations demeurent le principal moteur de la croissance. Au quatrième trimestre 2025, elles ont augmenté de 19% sur un an, portant la hausse annuelle à 17%, malgré les barrières tarifaires. Le secteur manufacturier a également enregistré une progression notable de 11,3% au quatrième trimestre, contre 10% un an plus tôt, pour une croissance annuelle de 10,5%.

Pour Suan Teck Kin, directeur exécutif de la recherche en économie et marchés mondiaux chez UOB, l’économie vietnamienne a démontré une capacité de résilience remarquable en 2025. Avec une croissance de 8%, le pays aborde 2026 sur des bases solides, ce qui a conduit la banque à relever sa prévision de PIB à 7,5%.

Garantir la stabilité macroéconomique

La banque met toutefois en garde contre plusieurs risques, notamment un effet de base élevé, un possible ralentissement des exportations après une phase d’accélération, ainsi que les incertitudes persistantes entourant la politique commerciale américaine.

Économie très ouverte, le Vietnam est particulièrement exposé aux chocs commerciaux : les exportations de biens et services représentent environ 83% du PIB, un ratio parmi les plus élevés de l’ASEAN. Les États-Unis demeurent le premier marché d’exportation du Vietnam, avec près de 30% du total en 2024, suivis de la Chine (15%) et de la République de Corée (6%).

Sur le plan monétaire, UOB estime qu’au regard des solides performances de 2025 et des perspectives favorables pour 2026, la Banque d’État dispose de peu de marge pour assouplir davantage sa politique. Les pressions inflationnistes persistent, avec une inflation moyenne de 3,2% en 2025 et une inflation sous-jacente de 3,3%, principalement tirées par les coûts de la santé et de l’éducation. Dans ce contexte, UOB prévoit le maintien du taux de refinancement à 4,5% tout au long de l’année 2026 afin de garantir la stabilité macroéconomique.

VNA/CVN