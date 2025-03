Le Vietnam et l’OIF renforcent leur coopération pour mettre en œuvre l’agenda de l’ONU

Le Groupe des ambassadeurs francophones à New York a organisé, le 27 février, au siège des Nations unies (ONU), à New York (États-Unis) un dialogue avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, sur la contribution du bloc francophone à la promotion de la mise en œuvre de l’agenda de l’ONU et des priorités du secrétaire général pour 2025.

>> La Francophonie à l’heure de l’innovation durable

>> Rencontre entre l'administratrice de l'OIF et les universitaires francophones du Vietnam

>> Le président de l'AN reçoit l’Administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie

Au cours du dialogue, le secrétaire général António Guterres a partagé son analyse de la situation mondiale en 2025. Il a souligné les progrès en matière de développement, de lutte contre le changement climatique, de transformation numérique et d’avancées technologiques. Toutefois, il a exprimé ses préoccupations face aux conflits et tensions persistants dans plusieurs régions, notamment en Afrique francophone.

Photo : VNA/CVN

Saluant la contribution essentielle des États membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à la promotion de la diversité culturelle et linguistique - l’une des valeurs fondamentales du multilatéralisme et du système onusien -, le Secrétaire général a réaffirmé son engagement à mettre en place des mesures fortes pour garantir le respect de ces valeurs au sein du système des Nations unies et du Secrétariat. Il a également exhorté les pays francophones à continuer de s’impliquer activement dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), du Pacte pour l’avenir, du Pacte numérique mondial et des efforts collectifs en vue de résoudre les conflits et de préserver la paix et la sécurité internationales.

Lors de cette réunion, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, a partagé sa vision des priorités du secrétaire général pour 2025. Il a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance au rôle de leadership du secrétaire général dans l’avancement des agendas mondiaux, ainsi qu’à ses efforts diplomatiques, de médiation et de résolution des conflits pour maintenir la paix à travers le monde. Le diplomate vietnamien a également exprimé son soutien aux initiatives visant à accélérer l’action climatique, à garantir des financements pour la lutte contre le changement climatique et aux efforts du Secrétaire général pour réformer le système de développement des Nations unies.

En tant que membre responsable de l’ONU et de l’OIF, le Vietnam s’engage pleinement à mettre en œuvre les ODD, à respecter ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique et à coopérer étroitement avec les membres de l’ONU, de l’OIF, de l’ASEAN et des pays africains pour atteindre ces objectifs. L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a également exprimé la volonté du Vietnam de renforcer sa contribution aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

À cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam a invité le Secrétaire général et tous les États membres de l’OIF à Hanoï pour assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité, prévue cette année.

VNA/CVN