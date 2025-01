La communauté francophone discute de l'agriculture durable

>> La Déclaration de Cân Tho sur la coopération francophone dans l'agriculture durable

Photo : VNA/CVN

Les événements se sont déroulés dans le cadre de la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique.

Lors du débat sur la coopération francophone dans le domaine de l'agriculture durable, le ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a exprimé l’espoir que les initiatives présentées lors de la Conférence contribueraient à résoudre des problèmes urgents tels que la sécurité alimentaire et le développement agricole vert. Il a estimé que les mécanismes de coopération Sud-Sud et trilatérale étaient des méthodes efficaces pour partager les expériences et les ressources, réduisant ainsi les écarts de développement entre les pays de la communauté francophone.

Fort du potentiel et de l’expérience d’un pays en développement dynamique dans le secteur agricole, le Vietnam est prêt à accompagner d’autres pays de la communauté pour construire une agriculture durable qui s’adapte au changement climatique, a affirmé le ministre Lê Minh Hoan.

Les délégués ont convenu d’affirmer que la coopération et le partage d’expériences en agriculture créeraient une communauté francophone solide, appelant les organisations internationales et les pays développés à fournir davantage de financements et de ressources pour promouvoir le transfert de technologies, le renforcement des capacités et la transition vers des systèmes agricoles durables.

Lors du débat sur la sécurité alimentaire, les délégués ont affirmé le rôle important de la communauté francophone dans la promotion de la sécurité alimentaire, notamment dans les pays en développement et les zones vulnérables aux changements climatiques, aux conflits ou aux crises économiques.

Sécurité alimentaire

Les délégués ont proposé de renforcer la coopération Sud-Sud au sein de la communauté francophone, en favorisant le partage d’expériences et de solutions agricoles adaptées aux contextes locaux, de promouvoir des politiques de sécurité alimentaire équitables et durables dans les forums internationaux, en affirmant que l’accès à la nourriture est un droit fondamental de l’homme.

Lors du débat sur le partage d'expériences en matière de réponse au changement climatique, les participants ont souligné le rôle des parlements et des gouvernements dans le perfectionnement du système juridique pour répondre au changement climatique.

Ils ont insisté sur la nécessité de promouvoir la communication pour sensibiliser le public à la protection de l’environnement, et d’établir un réseau de partage de connaissances au sein de la communauté francophone. En outre, l’amélioration de la formation de ressources humaines de qualité et la mise en place de mécanismes financiers durables sont des facteurs importants pour mettre en œuvre efficacement des solutions de réponse.

