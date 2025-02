Nouveau souffle pour le Centre d’études francophones de l’ULIS

La cérémonie de lancement de la stratégie et de clôture du projet "Politique de recherche rénovée pour le renforcement du Centre d'études francophones" a eu lieu mercredi 19 février à l’Université de langues et d’études internationales (ULIS) à Hanoï.

Le Centre d’études francophones (CEF) a été créé le 1er octobre 2015 au sein du Département de français de l’Université de langues et d’études internationales (ULIS), relevant de l’Université nationale de Hanoï. Il a pour mission d’organiser et de réaliser des activités de recherche et de développement linguistique et culturel dans la communauté francophone. Actuellement, le CEF regroupe huit groupes de recherche dont les membres possèdent de 5 à plus de 40 ans d’expérience en enseignement et en recherche interdisciplinaire, notamment en linguistique, didactique, traduction, interprétation et études francophones.

Le projet "Politique de recherche rénovée pour le renforcement du Centre d’études francophones" a duré de décembre 2022 à février 2025. L’objectif était d’améliorer la qualité de la recherche et de l’enseignement du français au Vietnam, ainsi qu’en Asie du Sud-Est. Le projet a créé un réseau de recherche scientifique francophone entre des universités du Vietnam, d'Asie du Sud-Est, de France, du Canada, et s’étendra à d’autres pays francophones.

Rénovation

Le projet a lancé de nombreuses activités, notamment la formation à la gouvernance et à la gestion d’un centre (décembre 2023), la sensibilisation à la gouvernance et à la gestion du centre de recherche dans le contexte vietnamien (juillet 2024), la formation à la gouvernance d'un centre de recherche scientifique et à l’élaboration de projets (octobre 2024), l’application des modèles canadiens pour le développement d'un centre de recherche francophone à l’ULIS (octobre 2024), les ateliers d’analyse et de rédaction (décembre 2024), ainsi que des échanges et la présentation du modèle du laboratoire ADEF à Aix-Marseille Université (février 2025).

"Dès le début de ce projet, nous avons partagé une ambition commune : faire du CEF un espace de recherche innovant, ouvert aux échanges scientifiques et à la coopération régionale ou internationale. Nous avons traversé des hauts et des bas, avec de nombreuses difficultés, car il s’agissait de notre premier projet de grande ampleur. Cependant, grâce à la détermination de toute l’équipe, nous avons réussi à organiser des formations fructueuses, à créer un réseau régional d'enseignants-chercheurs engagés dans la recherche scientifique, et à établir un environnement propice au développement de projets de recherche ambitieux", a indiqué Dàm Bich Thuy, doyenne du Département de français de l’ULIS et directrice du CEF.

Hoa Ngoc Son, vice-recteur de l’ULIS, a affirmé que cette réforme contribue directement à l’essor de la recherche en études francophones, en facilitant les échanges scientifiques, en renforçant les collaborations interdisciplinaires et en ouvrant de nouvelles perspectives aux jeunes chercheurs vietnamiens. "Il s’agit là d’une avancée significative qui renforce la place de l’ULIS comme acteur clé de la francophonie en Asie-Pacifique".

Trois axes majeurs

"Ce projet, soutenu par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), visait à définir une politique de recherche rénovée pour renforcer la capacité du CEF. Il a connu des débuts difficiles en raison de son caractère innovant, étant le premier du genre au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Cependant, nous constatons avec satisfaction des résultats très encourageants", a estimé Nguyên Thi Thuy Nga, responsable des projets de l’AUF - Asie-Pacifique. "Nous sommes convaincus qu’une nouvelle stratégie de développement de la recherche, claire et cohérente, construite sur des méthodes et des outils innovants, contribuera de manière significative à l’essor du CEF. Ce projet n’est pas un aboutissement, mais bien une étape vers de nouvelles opportunités de collaboration, de partage de connaissances et de développement au service de la francophonie".

D’après Dàm Minh Thuy, le projet ouvre un nouveau chapitre pour le CEF. La stratégie du CEF pour les années à venir repose sur trois axes majeurs. Premièrement, le renforcement de la recherche, notamment par l’encouragement des publications scientifiques, l’organisation de colloques et de séminaires internationaux, et le soutien actif aux travaux des jeunes chercheurs. Deuxièmement, l'élargissement des partenariats, avec le développement d'un réseau collaboratif entre enseignants universitaires, secondaires et primaires pour partager les produits intellectuels. Le troisième axe concerne l’innovation pédagogique, notamment la réalisation de projets interdisciplinaires intégrant les nouvelles technologies et le développement de formations adaptées aux enjeux contemporains.

