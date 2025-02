Résidence d’artistes Villa Saigon : de nombreux projets de création artistique présentés

Lors de la conférence de presse annonçant le programme Villa Saigon 2025, tenue mercredi 19 février à la Résidence française dans la mégapole du Sud, Emmanuelle Charrier, directrice de l’IFV à Hô Chi Minh-Ville, a présenté un aperçu du programme de création artistique et des lauréats, qui développeront des projets en lien avec le Vietnam et en partenariat avec des acteurs culturels locaux.

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement logistique et financier de l’IFV, incluant une bourse et une aide à la production, tout au long de leur résidence. L’objectif est de favoriser les rencontres artistiques et les collaborations entre artistes français et vietnamiens. “Villa Saigon ambitionne de permettre aux artistes résidents de développer un projet artistique au plus près de la communauté artistique vietnamienne. Ainsi, en 2024, onze projets portés par treize artistes français ont été soutenus à Saigon, Dà Lat et Hôi An”, a souligné Mme Charrier.

“Créé en 2018, ce programme vise à établir une passerelle entre la création contemporaine française et la scène culturelle vietnamienne. Depuis son lancement, Villa Saigon a accueilli une cinquantaine d’artistes français, qui ont séjourné à Hô Chi Minh-Ville pendant un ou deux mois pour développer leur projet de création artistique”, a ajouté la consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville.

Diverses thématiques

Parmi les lauréats de l’édition 2025 figurent Emmie Massias et Marine Col, qui portent un projet sur les métiers d’art intitulé "Héritages Nacrés". Ce projet explore la tradition vietnamienne de la marqueterie de nacre dans le mobilier, en alliant savoir-faire ancestral et production industrielle locale. En intégrant la nacre à des matériaux issus de l’artisanat et de l’industrie, le duo revisite cet art influencé par la période coloniale française tout en mettant en avant son identité vietnamienne.

Le projet musical "Rau Ram", porté par Violaine Lochu et Marie-Suzanne De Loye, est une recherche artistique entre la France et le Vietnam, explorant les liens entre médecine traditionnelle, pratiques culturelles, traditions orales et musique dans une approche axée sur la guérison individuelle et collective.

Le projet photographique "La relation de l’homme à l’animal au Vietnam", mené par Tina Merandon, interroge la relation complexe entre les hommes et les animaux, en captant les significations religieuses et symboliques propres au Vietnam, ainsi que les rites qui leur sont associés.

En écriture, plusieurs projets sont à l’honneur. "Trois sœurs et un enterrement", un projet d’Anna Moï, tandis que "Có hoa tay" (Avoir la pulpe des doigts au dessin fleuri), projet d’arts visuels et de design de Karine Bonneval, explore l’art du dessin au Vietnam.

Dans le domaine de la bande dessinée, "Underground Folks", d’Inès Rousset, retrace l’histoire de la musique underground au Vietnam, notamment la folk music. Hanae Bossert, quant à elle, propose Ma Tonkinoise, un roman graphique fictionnel inspiré de son histoire familiale et du parcours de sa grand-mère, une Vietnamienne née à Hai Phong dans les années 1930, qui épouse un militaire français à Hanoï avant de partir pour la France en 1955.

Enfin, Paul Rey développe Futurs Submergés, une bande dessinée de science-fiction sur les défis climatiques au Vietnam, notamment dans le delta du Mékong. À travers cette œuvre, il questionne les enjeux liés à l’habitat, à l’urbanisation et aux technologies d’un Vietnam confronté aux changements climatiques.

Texte et photos : Truong Giang/CVN