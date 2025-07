Le Vietnam et la région italienne de Lombardie renforcent leurs liens

Le Vietnam attache une grande importance à son partenariat stratégique avec l’Italie et souhaite approfondir les relations bilatérales de manière substantielle et efficace dans de nombreux domaines, notamment à travers la coopération entre ses localités et la région de Lombardie, a déclaré la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân.

Lors d’une rencontre avec le président de la Lombardie, Attilio Fontana, le 1er juillet, dans le cadre de sa visite de travail en Italie, Vo Thi Anh Xuân souligné le potentiel de renforcement de la collaboration dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la lutte contre le changement climatique.

Elle a proposé que la Lombardie établisse des coopérations avec plusieurs localités et pôles économiques du Vietnam, tout en exprimant sa conviction que la nouvelle liaison aérienne directe entre Hanoï et Milan, capitale de la Lombardie, contribuerait à renforcer la coopération entre les deux parties.

De son côté, Attilio Fontana a affirmé que la visite de la vice-présidente vietnamienne témoignait de la volonté du Vietnam de promouvoir les relations bilatérales. Revenant sur sa visite au Vietnam en 2023, il a salué la réorganisation des unités administratives et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, qu’il a qualifiées de mesures importantes pour le développement socio-économique du pays.

Il a estimé que les relations entre le Vietnam et la Lombardie offraient un fort potentiel de développement, soulignant l’intérêt croissant des entreprises lombardes pour les opportunités d’investissement au Vietnam. Il s’est également félicité de l’inauguration de la liaison aérienne directe Hanoï - Milan, qui facilitera les échanges économiques entre les deux pays.

À cette occasion, la vice-présidente vietnamienne a participé à des échanges approfondis entre les deux délégations sur les mesures à prendre pour renforcer les relations Vietnam - Italie et promouvoir la coopération entre les localités vietnamiennes et la Lombardie.

Les discussions ont porté sur de nombreux domaines, notamment le commerce et l’investissement, la transition énergétique, le tourisme, la culture, la finance internationale, l’éducation et la formation, les sciences et technologies, l’industrie, la transformation numérique et l’économie circulaire.

Le même jour, Vo Thi Anh Xuân a rencontré la communauté vietnamienne et des amis italiens à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. Elle y a souligné le rôle essentiel de la diaspora dans la promotion de l’amitié et de la coopération multiforme entre les deux nations.

