Vietnam et Finlande coopèrent étroitement pour la transformation verte

Photo : VNA/CVN

L'événement s'est tenu dans le cadre d’une visite de travail du vice-Premier ministre Trân Hông Hà en Finlande, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays, en particulier dans le contexte où les deux pays accéléraient le processus de transition vers une économie verte.

La rencontre a attiré la participation de grandes entreprises finlandaises telles que Oilon, Merus Power, Operon, Hermia Business et Wärtsilä. Les entreprises ont présenté des solutions avancées dans les domaines des énergies renouvelables, du traitement des eaux usées, de la réduction des émissions de carbone et des technologies intelligentes.

Afin d'améliorer l'efficacité de la coopération, les entreprises finlandaises ont proposé au Vietnam d’accélérer la réforme des procédures administratives et de réduire les délais d'approbation des projets d'investissement public financés par des accords bilatéraux.

Au Vietnam, ce groupe Wärtsilä a construit près de 10 centrales électriques et coopéré avec la Compagnie générale d’électricité 3 (EVNGENCO3) pour développer une centrale électrique flexible de 300 MW à Ninh Binh, visant à remplacer la technologie des centrales électriques au charbon avant 2030.

S'exprimant lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné le potentiel en matière d'énergies renouvelables du Vietnam, en particulier dans les provinces comme Bên Tre, qui présente un grand potentiel en bioénergie. Il a également affirmé que le Vietnam avait un besoin urgent de l'expérience et de la technologie finlandaise pour promouvoir le processus de transition énergétique.

Les entreprises finlandaises sont invitées à rechercher et à élargir la coopération en matière d'investissement dans les domaines des énergies renouvelables tels que l'hydrogène vert, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'industrie propre, le traitement de l'eau et des déchets ainsi que l'économie circulaire.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam avait vraiment besoin de l'expérience et de la technologie de la Finlande pour développer les énergies vertes. La Finlande a notamment soutenu très tôt le Vietnam dans la construction d’un système d’approvisionnement en eau domestique. Avec ses expériences, sa coopération avec le Vietnam sera certainement très efficace. En outre, les ressources humaines du Vietnam ont la capacité d'accéder et d'appréhender rapidement de nouveaux domaines, technologies et nouvelles idées pour créer des produits à plus forte valeur en collaboration avec les entreprises finlandaises, a-t-il ajouté.

Concernant les nouveaux domaines émergents dans le processus de transformation verte, de transformation numérique et de transformation énergétique, Trân Hông Hà a affirmé l'engagement du gouvernement vietnamien à assurer l'harmonisation et l'application des réglementations, normes et pratiques internationales pour perfectionner le corridor juridique, l'environnement commercial transparent et équitable pour toutes les entreprises, créant un espace pour l’innovation.

VNA/CVN