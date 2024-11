Le président de l’Assemblée nationale rencontre le roi du Cambodge à Hanoi

Le plus haut législateur vietnamien a souligné que la visite de deux jours du roi contribuera à renforcer considérablement le "bon voisinage, l’amitié traditionnelle, la coopération globale et la durabilité à long terme" entre le Vietnam et le Cambodge.

Le roi Norodom Sihamoni a exprimé ses souvenirs de la visite officielle de Trân Thanh Mân au Cambodge du 21 au 24 novembre, qui, a-t-il déclaré, a contribué à renforcer les liens bilatéraux de longue date et à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération dans tous les domaines.

Le monarque a décrit sa visite d’État en cours au Vietnam comme historique et essentielle pour consolider et élargir davantage l’amitié, la solidarité et la coopération traditionnelles entre les deux pays. Il a déclaré que les peuples cambodgien et vietnamien se sont toujours soutenus en tant que bons voisins et frères, dans l’intérêt de leurs intérêts mutuels et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Il a déclaré que l’histoire des relations bilatérales a montré que le défunt roi Norodom Sihanouk et les hauts dirigeants vietnamiens ont établi et construit les bases solides des relations Cambodge - Vietnam.

La reine-mère Norodom Monineath Sihanouk, le roi Norodom Sihamoni lui-même, le président du Sénat Samdech Techo Hun Sen, le président de l’Assemblée nationale Samdech Khuon Sudary, le Premier ministre Samdech Hun Manet et d’autres hauts dirigeants cambodgiens ont travaillé pour cultiver et renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération traditionnelles entre les deux pays, a-t-il souligné.

Trân Thanh Mân a souligné que les générations de dirigeants et d’habitants vietnamiens se souviennent toujours des sentiments chaleureux et du soutien inestimable que le défunt roi-père Norodom Sihanouk, la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk et le roi Norodom Sihamoni, ainsi que les générations de dirigeants et d’habitants cambodgiens ont apportés au pays et au peuple vietnamiens au cours de leur lutte passée pour l’indépendance nationale, ainsi que dans d’œuvre actuel d’édification, de défense et du développement nationaux.

Le président de l’Assemblée nationale a exprimé son espoir que le roi, dans sa position estimée, continuera à entretenir cette belle relation et soutiendra les efforts visant à éduquer les jeunes générations des deux pays sur le lien étroit et la solidarité entre les deux pays et leur peuple.

Il a affirmé faire tout son possible, avec l’ensemble de l’Assemblée nationale, pour continuer à renforcer la coopération avec le Sénat et l’Assemblée nationale du Cambodge dans l’élaboration des lois, la surveillance et la prise de décision sur les grandes questions nationales.

Trân Thanh Mân a affirmé que les dirigeants et le peuple vietnamiens attendent avec impatience d’accueillir la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk et le roi Norodom Sihamoni pour visiter le Vietnam au moment opportun.

À cette occasion, le roi Norodom Sihamoni a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l’Etat et au peuple vietnamiens pour avoir aidé le peuple cambodgien à échapper au régime génocidaire dans le passé, ainsi que dans le processus actuel de construction et de développement national.

Le monarque s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste du Vietnam ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam atteindra un développement global dans tous les domaines, contribuant ainsi à renforcer sa réputation et son rôle internationaux, ainsi qu’à la paix, à la stabilité et au développement dans la région de l’ASEAN et dans le monde.

