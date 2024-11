Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec le Cambodge

Le Parti et l’État vietnamiens accordent toujours une grande importance à la construction et au développement de relations solides et croissantes avec le Cambodge, a affirmé le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, lors de sa rencontre jeudi 28 novembre à Hanoï avec le roi Norodom Sihamoni.

Photo : VNA/CVN

Félicitant le peuple cambodgien pour ses grandes et importantes réalisations dans l’œuvre d’édification et de développement nationaux, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa confiance que sous le règne du roi et la direction du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement du Cambodge, le peuple cambodgien obtiendra de nouvelles réalisations encore plus grandes dans la construction d’un Cambodge pacifique, indépendant, démocratique et socialement progressiste. Il a réaffirmé le soutien du Vietnam à la vision et à la direction du développement du Cambodge dans la nouvelle phase.

Le chef du PCV a souligné que les relations entre le Vietnam et le Cambodge ont surmonté de nombreux défis dans la lutte pour la libération nationale des deux pays, ainsi que dans le processus actuel de construction et de développement nationaux.

Il a également souligné la nécessité de promouvoir les précieuses traditions cultivées par le président Hô Chi Minh et le roi Norodom Sihanouk et des générations de dirigeants des deux nations, et de continuer à se soutenir mutuellement dans la construction et le développement de leurs pays respectifs.

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent toujours à l’esprit le soutien et l’assistance fournis par le Sénat, l’Assemblée nationale, le gouvernement, l’armée et le peuple du Cambodge au peuple vietnamien dans sa lutte pour la libération nationale dans le passé, ainsi que dans le processus actuel de construction nationale, a-t-il réitéré.

Photo : VNA/CVN

Le roi Norodom Sihamoni a félicité le peuple vietnamien pour ses grandes réalisations historiques importantes obtenues dans le processus de rénovation, de construction nationale et de développement. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le peuple vietnamien continuera à obtenir des succès encore plus grands et à réaliser les objectifs fixés par le PCV, contribuant ainsi au développement global de la région et du monde.

Il a affirmé que la visite au Cambodge en juillet dernier du dirigeant Tô Lâm en sa qualité de président vietnamien, revêtait une importance historique et contribuait au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre le Cambodge et le Vietnam.

Le roi Norodom Sihamoni a également exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et l’assistance immenses, opportuns et efficaces que le Vietnam a apportés au Cambodge dans sa lutte pour l’indépendance et la libération du régime génocidaire, ainsi que dans le processus actuel de construction nationale. Il a réaffirmé le grand désir et la forte détermination des dirigeants et du peuple cambodgiens de continuer à cultiver et à préserver les relations entre les deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que la visite du roi Norodom Sihamoni cette fois-ci est un événement important et une étape importante qui renforce davantage l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge. Il a saisi cette occasion pour inviter le roi et la reine mère à effectuer un voyage de loisirs au Vietnam au moment opportun.

VNA/CVN