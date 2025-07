Marchés halal : le Vietnam envisage des opportunités d’expansion des exportations

Cependant, exploiter ce marché lucratif nécessite une compréhension approfondie des normes halal, des habitudes de consommation et des pratiques commerciales, ont déclaré des experts lors d’un séminaire organisé lundi 14 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Coorganisé par le Centre d’appui à l’intégration internationale de Hô Chi Minh-Ville (CIIS), rattaché à l’Institut d’études du développement de Hô-Chi-Minh-Ville, et le Département des marchés extérieurs du ministère de l’industrie et du commerce (MoIT), ce séminaire a abordé les opportunités et les défis des marchés halal au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

S’exprimant lors de l’événement, Dô Quoc Hung, directeur adjoint du Département des marchés extérieurs, a souligné l’importance croissante des marchés halal dans le cadre de la stratégie de diversification des marchés du Vietnam. À l’échelle mondiale, l’industrie halal représente des milliers de milliards de dollars par an et dessert plus de 2 milliards de consommateurs, soit environ 25% de la population mondiale.

Le CCG, composé de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït, de Bahreïn et d’Oman, est considéré comme une plaque tournante de la chaîne d’approvisionnement halal mondiale. Avec un revenu par habitant élevé et une forte dépendance aux importations, notamment de produits alimentaires, cosmétiques et médicaux, la région offre de vastes opportunités aux exportateurs vietnamiens.

En 2024, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et le CCG ont atteint 18 milliards de dollars, dont 7,5 milliards de dollars pour les exportations vietnamiennes. Cela montre que le potentiel de croissance des exportations du Vietnam reste très important, notamment avec l’entrée en vigueur prochaine de l’Accord de partenariat économique global (APEG) Vietnam - Émirats arabes unis.

Parallèlement, l’Asie du Sud, qui compte environ 600 millions de musulmans, présente également un marché halal prometteur. Le Pakistan et le Bangladesh sont parmi les principales destinations d’exportation. Cependant, les entreprises vietnamiennes doivent satisfaire à des exigences rigoureuses en matière de certification halal et surmonter des obstacles culturels, religieux et techniques pour accéder à ces marchés.

Nguyên Minh Phuong, responsable de la division Asie de l’Ouest-Afrique au ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que le CCG compte environ 60 millions d’habitants et que son revenu annuel par habitant varie de 40.000 à 80.000 dollars américains. Sa production nationale est limitée, tandis que la demande des consommateurs est élevée, 90% des produits alimentaires étant importés.

Elle a expliqué qu’avec des revenus élevés, les consommateurs de la région du CCG ont tendance à opter pour des produits de marque de haute qualité, le prix n’étant pas un critère déterminant pour eux. Parmi les catégories de produits populaires figurent les aliments transformés, les fruits de mer, les nouilles instantanées, le riz, le café, les cosmétiques naturels, les textiles écologiques et les produits ménagers halal.

Elle a ajouté qu’outre les consommateurs locaux, le CCG abrite également d’importantes communautés d’immigrants d’Asie du Sud et du Sud-Est ayant des habitudes de consommation similaires à celles des Vietnamiens, ce qui constitue un avantage précieux pour les entreprises locales.

La situation géographique du Vietnam, a-t-elle souligné, offre un avantage stratégique pour accéder aux marchés halal des Émirats arabes unis, de Malaisie et d’Indonésie. Plusieurs entreprises vietnamiennes ont réussi à pénétrer le marché halal, notamment Vinh Hoan Corp., Cau Tre Export Goods Processing JSC et Trung Nguyen Coffee.

Malgré son potentiel, le marché halal présente des défis spécifiques. Mme Phuong a souligné l’absence d’un système unifié de certification halal, chaque pays disposant de sa propre autorité. La complexité des procédures douanières et la lenteur des paiements freinent également l’entrée sur le marché.

En Asie du Sud, les dépenses alimentaires halal sont estimées entre 70 et 100 milliards de dollars par an, a déclaré Lê Thi Mai Anh, responsable de la division Asie du Sud-Est-Asie du Sud et coopération régionale au ministère de l’Industrie et du Commerce. Elle a indiqué que les tendances de consommation évoluent vers les aliments transformés, les cosmétiques et les compléments alimentaires. L’augmentation de la population jeune de la classe moyenne stimule la croissance de la consommation de 5 à 7% par an.

Les consommateurs sud-asiatiques sont sensibles aux prix, mais privilégient les produits bio en petits emballages et achètent de plus en plus en ligne. Outre l’alimentation et les cosmétiques, la demande de produits industriels légers tels que les textiles et les parfums augmente.

Pour réussir sur les marchés halal, les experts conseillent aux exportateurs vietnamiens de se concentrer sur leurs atouts de niche, de se conformer strictement aux normes halal, de tirer parti des réseaux de promotion commerciale et de nouer des partenariats avec des distributeurs locaux.

Nguyên Thi Ngoc Hang, directrice marketing de l’Autorité de certification halal (HCA Vietnam), a déclaré que la certification halal couvre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la production, au transport et au stockage, et pas seulement le produit final. La certification est accordée pour des produits individuels, et non pour des entreprises ou des catégories entières, ce qui exige des entreprises qu’elles adoptent des stratégies claires et à long terme.

Si les entreprises vietnamiennes parviennent à satisfaire aux exigences halal, elles ne toucheront pas uniquement les consommateurs musulmans, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elles exploiteront également le segment haut de gamme des marchés mondiaux, de plus en plus axés sur la qualité et la sécurité des produits.

