Le Vietnam souhaite booster la coopération multiforme avec l’Ouzbékistan

Le Vietnam attache toujours l’importance et souhaite renforcer l’amitié et la coopération multiforme et à bénéfice mutuel avec des pays amis traditionnels, dont l’Ouzbékistan, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de son entretien téléphonique le 7 janvier avec son homologue ouzbek, Ilkhom Khaydarov.

>> Vietnam - Ouzbékistan : entretien téléphonique entre les deux ministres des Affaires étrangères

Les deux vice-ministres ont convenu de maintenir le contact et l'échange de délégations à tous les niveaux afin de renforcer la confiance politique et de créer une base pour promouvoir la coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts et du potentiel, notamment dans le commerce, l'investissement, le tourisme, le transport, l’éducation, la formation, les sciences et technologies...

Photo : VNA/CVN

Les deux parties continueront de se collaborer et se soutenir lors des forums multilatéraux et organisations internationales, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et à la promotion du développement dans la région et du monde.

En ce qui concerne la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a proposé aux deux ministères de promouvoir leur rôle de passerelle pour aider d’autres ministères, des localités et des entreprises des deux pays à établir le partenariat et rendre leur coopération plus profonde et plus efficace.

Elle a également proposé d’accélérer la signature d’un accord d'exemption de visa entre le Vietnam et l’Ouzbékistan pour favoriser le développement du tourisme et les échanges entre les deux peuples.

De son côté, le vice-ministre ouzbek a proposé aux deux parties d’envisager l’ouverture de bureaux de représentation de l’Etat et d’entreprises sur les territoires de l'autre.

VNA/CVN