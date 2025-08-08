Renforcer les liens éducatifs entre le Vietnam et le Royaume-Uni

L'éducation joue un rôle important dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni, a affirmé le vice-Premier ministre Lê Thành Long lors d'une rencontre, le 7 août à Hanoï, avec l'ambassadeur britannique Iain Frew, en présence de représentants de l'Université de Southampton et du groupe éducatif international Navitas.

>> Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leurs liens économiques et commerciaux

>> Le Vietnam et le Royaume-Uni misent sur le ciel et le rail

>> Des produits vietnamiens gagnent en popularité au Royaume-Uni

Dans le contexte où les deux pays fêtent le 15ᵉ anniversaire de leur partenariat stratégique en 2025, le vice-Premier ministre a invité l'ambassade britannique à continuer à œuvrer pour promouvoir les échanges entre établissements, accroître le nombre de bourses pour les étudiants vietnamiens, ainsi qu’à soutenir les efforts du Vietnam de généraliser l’anglais.

Photo : VGP/VNA/CVN

L'ambassadeur Iain Frew a salué la bonne dynamique des relations bilatérales, rappelant que l'éducation est depuis longtemps un axe majeur de coopération. Il a précisé que plus de 12.000 étudiants vietnamiens suivent actuellement un cursus au Royaume-Uni, avant d’affirmer le grand potentiel de coopération dans divers domaines, de l'enseignement général et professionnel à l'apprentissage de l'anglais. Il a par ailleurs salué les efforts du Vietnam pour développer ses ressources humaines, notamment à travers la mise en œuvre des résolutions clés du Bureau politique, dont la Résolution 57 sur les science, les technologies, l'innovation et la transformation numérique.

L’ambassadeur britannique a assuré que son pays continuerait de soutenir l’amélioration de la qualité de l’éducation au Vietnam et l’élargissement de l’accès aux bourses.

Un représentant de l’Université de Southampton a apprécié les politiques favorables du Vietnam aux établissements éducatifs étrangers et a exprimé le souhait de renforcer la coopération dans l’enseignement supérieur.

Le vice-chef du gouvernement vietnamien a réitéré la priorité donnée par le Vietnam aux réformes institutionnelles, au développement des infrastructures et à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. Le pays ambitionne d’accueillir au moins deux campus universitaires de renommée mondiale d’ici 2030 et de devenir une destination attrayante pour les étudiants internationaux et les établissements d’enseignement supérieur de renom. Il a encouragé la coopération dans des domaines émergents tels que l’intelligence artificielle, l’innovation, la transformation numérique, ainsi que les sciences et technologies.

VNA/CVN